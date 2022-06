V DZ glasovanje o spremembah zakona o vladi

DZ bo na izredni seji glasoval o koalicijskem predlogu sprememb zakona o vladi. Ta predvideva tri nova ministrstva, in sicer za solidarno prihodnost, za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo, ki naj bi bila polno operativna s septembrom. Nekaterim ministrstvom se obeta preimenovanje in spremembe pristojnosti.

Po uveljavitvi sprememb zakona bodo sledila zaslišanja posameznih ministrskih kandidatov, a še ni povsem jasno, kateri kandidati bodo morali opraviti zaslišanje. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo vodil zdajšnji minister za delo Luka Mesec. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga bo nasledil njegov sedanji državni sekretar Simon Maljevac. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bi se razdelilo na dva resorja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo vodil sedanji šolski minister Igor Papič, ministrstvo za vzgojo in šolstvo pa bo po napovedih vodil sedanji državni sekretar na šolskem ministrstvu Darjo Felda. icon-expand Nova vlada Roberta Goloba se je zaradi blokade SDS sprva oblikovala po obstoječem zakonu, v katerem je 17 resorjev. FOTO: Damjan Žibert Ministrstvo za podnebje in energijo bo prevzel sedanji infrastrukturni minister Bojan Kumer, vodenje ministrstva za infrastrukturo pa njegova sedanja državna sekretarka Alenka Bratušek. Predsednik vlade Robert Golob je v torek dejal, da še ni povsem jasno, kateri ministrski kandidati bodo morali opraviti zaslišanje pred pristojnimi odbori DZ. Pričakuje pa, da bodo posamezna ministrstva preoblikovali čez poletje in da bodo s septembrom "v polnem pogonu". Glasovanje o koalicijskem predlogu sprememb zakona je zadržal manever SDS z vložitvijo predloga za posvetovalni referendum, zato se je vlada sprva oblikovala po obstoječem zakonu, v katerem je 17 resorjev.