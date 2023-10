Vlada z nižanjem kriterijev rahlja pogoje za zaposlovanje tujcev

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o tujcih in ga v DZ pošilja v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku. Nujna novela uvaja spremembe pri pogoju znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav.

S predlogom zakona se pogoj znanja jezika na vstopni ravni A1, ki je bil uveden z zadnjo novelo Zakona o tujcih aprila 2023 (ZTuj-2G), nadomešča z znanjem na tako imenovani preživetveni ravni, ki bo na novo opredeljena v zakonu. Gre za raven znanja slovenščine, ki omogoča temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja.

"Pri pripravi integracijske strategije je bilo namreč ugotovljeno, da za potrebe začetne integracije zadostuje poznavanje in razumevanje slovenskega jezika na najbolj temeljni ravni, čemur ustreza predvidena preživetvena raven. Tujec pa bo svojo raven znanja lahko kasneje nadgrajeval z bolj zahtevnimi tečaji tudi v okviru nadaljnjih integracijskih programov. Dodatno je bilo ugotovljeno, da za izvajanje programov in izpitov na ravni A1 na trgu trenutno ni dovolj izvajalcev," so pojasnili.