V DZ nujna seja zaradi Janševega prijateljevanja z dobavitelji v zdravstvu

"V trenutni vladi se z javnofinančnimi sredstvi ravna negospodarno in neodgovorno," so prepričani predlagatelji sklica nujne seje Brane Golubovič (LMŠ), Matjaž Han (SD), Matej T. Vatovec (Levica), Maša Kociper (SAB) in Janja Sluga (NeP).

V zahtevi za sklic seje so izpostavili nedavne objave v medijih o tem, da se je Janša v obdobju, ko je bil funkcionar (poslanec v državnem zboru), na Mavriciju med 8. in 12. decembrom 2015 družil in igral golf z dvema predstavnikoma največjih dobaviteljev v slovenskem zdravstvu, z lobistom Božom Dimnikom in znanim poslovnežem Andrejem Marčičem .

Pred slabim tednom, ko so zahtevali sklic nujne seje, so poudarili, da so te informacije v javnost prišle ravno v obdobju, ko se v državnem zboru obravnava vladni predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev v višini 10 milijard za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.

Za omenjena velja, da sta že vrsto let med najvplivnejšimi dobavitelji javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim porabnikom. Marčič je lastnik in direktor IT-podjetja Marand, ki je v zadnjih 20 letih skupaj s povezanimi družbami samo s proračunskimi porabniki ustvarilo več kot 100 milijonov evrov prihodkov. Podjetje Medias International, v lasti Diane Dimnik, ki se ukvarja s prodajo medicinske opreme in materiala, pa je prek poslov UKC Ljubljana in z drugimi zdravstvenimi institucijami ustvarilo za 200 milijonov evrov prihodkov.

Sumljivo tudi naročilo za Digitalno zeleno potrdilo

Podpisniki so v zahtevi za sklic seje navedli tudi nedavno poročilo izdelave programske rešitve za Digitalno zeleno potrdilo. "Cena za celotno izdelavo je znašala 1,038 milijona evrov, od tega letni pavšal za vzdrževanje 78.000 evrov in nadgradnja v višini 190.000 evrov. Torej je nadgradnja potrebna, še predno je aplikacija sploh zaživela ali je le dobavitelj dodatno zaslužil?" se sprašuje opozicija.

NIJZ je aplikacijo najprej objavil na svoji spletni strani z verzijo za Android, nato pa jo je le nekaj ur pozneje umaknil s pojasnilom, da je nedosegljiva zaradi nadgradnje in zajamčil, da bo v roku dveh tednov na voljo tudi v obeh uradnih spletnih tržnicah, kar bi moral zagotoviti že v osnovi. "Postopek je bil speljan neustrezno in amatersko," očitajo podpisniki in dodajajo, da je bilo izvajanje nadgradnje očitno naročeno že pred vzpostavitvijo primarne verzije aplikacije. "Kako so izbrali dobavitelja, ne vemo, če je bilo v ozadju delovanje podobnih lobističnih stikov, kot so opisani v zgornjih primerih, tudi ne," so še zapisali.