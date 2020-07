V DZ o spremembi medijske zakonodaje, napovedan protestni shod

Poslanske skupine SAB, Levice, LMŠ in SD so 7. julija naslovile zahtevo za sklic seje parlamentarnega odbora za kulturo, v obrazložitvi pa so navedle, da z zaskrbljenostjo spremljajo medijsko poročanje o nastajanju osnutka sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ga v "tajnosti" in očitni naglici pripravlja vlada. Želele so, da odbor za kulturo ministrstvo pozove k objavi pripravljenih predlogov sprememb in omogoči javno obravnavo.

A je ministrstvo za kulturo dva dni pozneje na e-demokraciji objavilo predlog treh medijskih zakonov, in sicer novele zakona o medijih, novele zakona o RTVS in novele zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA).

Najbolj odmevajo predlogi sprememb razdeljevanja rtv-prispevka, in sicer bi se tri odstotke zbranega prispevka v preteklem letu namenilo za STA, pet odstotkov pa za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. V zakonu o medijih so med drugim dopolnili definicijo javnega interesa, medtem ko se v predlogu novele zakona o STA med drugim spreminja način imenovanja nadzornikov, ki se z DZ prenaša na vlado, in razreševanje direktorja STA.