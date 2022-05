V DZ oblikovanje poslanskih skupin; bo poslance SDS vodila Godčeva?

Poslansko skupino Gibanja Svoboda bo do najverjetnejše izvolitve za mandatarja vodil predsednik stranke Robert Golob. Poslansko skupino SDS bo po nekaterih neuradnih informacijah vodila Jelka Godec, v prejšnjem mandatu je bil vodja Danijel Krivec. Izvršilni odbor stranke je o tem odločal v četrtek, uradno odločitve še niso sporočili.

Poslansko skupino NSi bo za zdaj še naprej vodil Jožef Horvat. Nasledil ga bo Janez Cigler Kralj, potem ko mu poteče mandat ministra za delo. Poslansko skupino SD bo pod svoje okrilje vzel Jani Prednik, Levico pa še naprej Matej Tašner Vatovec. Vodja poslanske skupine predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti bo Felice Žiža, a sta na posvete k predsedniku republike vedno vabljena oba predstavnika, tudi Ferenc Horvath.

Predsednik republike Borut Pahor bo posvete z vodji poslanskih skupin glede bodočega mandatarja po napovedih sklical za ponedeljek. Glede na parlamentarna razmerja, ki so se izrisala že na ustanovni seji vlade, bo mandat za sestavo vlade podelil Golobu. Po opravljenih posvetih bo Pahor v DZ vložil predlog za izvolitev mandatarja, o katerem bo DZ po napovedih glasoval že v sredo.

V torek se obeta podpis koalicijske pogodbe med Gibanjem Svoboda, SD in Levico. Dokončno so vstop v vlado, koalicijsko pogodbo in ministrske kandidate v četrtek potrdili še na konferenci SD. Danes pa bo zasedal svet še stranke Levica, na katerem bodo potrjevali kandidate za ministrske funkcije. O koalicijski pogodbi in vstopu v vlado pa bodo v Levici na notranjem referendumu odločili do nedelje.