V DZ peti poskus za prepoved hidravličnega lomljenja

DZ je imel danes prvo obravnavo predloga novele zakona o rudarstvu, ki naj bi poleg odprave nekaterih sistemskih pomanjkljivosti veljavnega zakona vseboval tudi prepoved prepoved pridobivanja ogljikovodikov z metodo frackinga v Sloveniji, in sicer na način, da se onemogoči pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi. DZ je o predlogu z enako vsebino glasoval že štirikrat in vsakič odločil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasovanje o primernosti tokratnega predloga za nadaljnjo obravnavo v DZ bo opravil popoldne oz. zvečer.

Vlada, ki je pred časom napovedala svoj predlog sprememb, predlogu opozicijskih strank nasprotuje. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je povzel oceno vlade, da bi se v primeru sprejema predlaganih sprememb poseglo v opravičena pričakovanja koncesionarjev, ki temeljijo na njihovih pravnomočnih odločbah. "Sistemski zakon je v vladnem postopku in upam, da bo čimprej v DZ. Naslovil bo bolj ali manj vse danes izpostavljene stvari in verjamem, da bomo dobili prave rešitve," je napovedal.

'Varnega frackinga ni'

Nataša Sukič (Levica) je v imenu predlagateljev izpostavila, da nihče ne more zagotoviti, da pri izvajanju frackinga ne bo prišlo do nesreče. "Varnega frackinga ni," je poudarila in ocenila, da je razglasiti fracking za varnega enostavno, odpravljati posledice nesreče, ki lahko vodi v degradacijo okolja, onesnaženje podtalnice s strupenimi snovmi ali posamične potresne sunke v okolici lomljenja, pa zelo težko. "Zato je jasno, da je fracking treba enostavno in v celoti prepovedati," je dejala.

Robert Pavšič (LMŠ) je ocenil, da DZ odloča "o dveh ustavnih pravicah: ali lahko investitor pričakuje stabilno in predvidljivo pravno okolje ali imajo ljudje pravico živeti v zdravem okolju" in o tem, komu bo dal prednost. Dejan Židan (SD) je povzel, katere države v Evropi in po svetu so prepovedale hidravlično lomljenje in spodbudil Slovenijo, naj jim sledi. "Neverjetno je, da bi Slovenija leta 2021 postala država, ki bi dopustila dokazano škodljivo tehnologijo v Petišovcih, pri čemer to ni v nikakršnem javnem ali nacionalnem interesu," ga je dopolnil Luka Mesec (Levica).

Predlog podpirajo tudi v SAB in SNS. "Varovanje okolja in varnost ljudi ter pravico do čistega okolja bomo vedno postavljali na prvo mesto," je v imenu SAB zatrdil Andrej Rajh in koalicijske poslanske skupine vnovič opozoril, naj predlog dopolnijo z ugotovitvami ministrstva. Da se preprečijo načrti britanske družbe za vrtanje v Petišovcih, podpirajo tudi v SNS, je ponovil Dušan Šiško. Ob tem pa je spomnil, da bi jim to morda uspelo že v četrtem poizkusu, če takrat "leva stran" ne bi obstruirala glasovanja.

V Nsi in SDS ocenjujejo, da predlog ni primeren

Mihael Prevc (NSi) je povedal, da predloga ne podpirajo in pokazal na vladno oceno, da ni primerno formuliran, da ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice koncesionarja za pridobivanje nafte in zemeljskega plina ter da dopušča vbrizgavanje vseh ostalih medijev. Da predlog ni primeren, ocenjujejo tudi v SDS, je dejal Leon Merjasec in dodal: "Zastavlja se vprašanje, ali je glavni namen kazanje na krivca zaradi nastalih odškodnin kot posledica prekinitve pogodbe na to vlado ali je namen predvsem pridobitev sredstev od provizije zaradi enostranske prekinitve pogodbe."