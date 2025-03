V DZ podprta novela zakona o osebni izkaznici

Poslanci so brez glasu proti sprejeli novelo zakona o osebni izkaznici. Za je glasovalo 76 poslancev koalicije pa tudi skoraj vsi poslanci SDS in nepovezani poslanci, NSi in manjšinska poslanca pa so se glasovanja vzdržali. Novela zakona med drugim širi uporabnost osebne izkaznice in razbremenjuje upravne enote.