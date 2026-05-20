V DZ predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu

Po predlogu sklepa, kot je objavljen na spletni strani DZ, bi DZ ugotovil, da se zakon nanaša na vsebino, glede katere skladno z določili ustave razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, saj se "s tem zakonom pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravljajo protiustavnosti, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče".

Predlagatelji sklepa, ki so bili tudi predlagatelji samega zakona, navajajo, da ta mesec sprejeti zakon spreminja in dopolnjuje več zakonov, ki urejajo davke, med drugim glede dohodnine pri oddajanju premoženja v najem, obdavčitve t. i. normiranih samostojnih podjetnikov, osnove za obračun prispevkov za socialno varnost in za obračun prispevkov za samozaposlene in kmete, prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ter za upokojence, znižanje DDV na osnovna živila in na energente.

Referendum po njihovem mnenju ni dopusten tudi zato, ker zakon odpravlja protiustavnost, med drugim glede dela zdravstvenih delavcev pri zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih ter glede omejevanja razpolaganja z dobičkom za zasebnike, ki opravljajo koncesijsko dejavnost v zdravstvu.

Če bodo poslanci predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma večinsko pritrdili, kar je glede na razmerja v DZ pričakovati, bo po napovedih pobudnikov zakonodajnega referenduma sledila pobuda za ustavno presojo sklepa.

Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije so v DZ ta teden vložili predstavniki sindikatov in civilne družbe. Pod njo se je podpisalo več kot 47.000 volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov.