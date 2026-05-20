Slovenija

V DZ predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu

Ljubljana , 20. 05. 2026 17.18 pred dvema minutama 3 min branja 65

Avtor:
A.K. STA
Sindikati zbrali podpise v podporo razpisa referenduma

Poslanci trojčka NSi, SLS in Fokus ter Demokratov in Resnice so v postopek DZ vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti.

Po predlogu sklepa, kot je objavljen na spletni strani DZ, bi DZ ugotovil, da se zakon nanaša na vsebino, glede katere skladno z določili ustave razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, saj se "s tem zakonom pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravljajo protiustavnosti, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče".

Predlagatelji sklepa, ki so bili tudi predlagatelji samega zakona, navajajo, da ta mesec sprejeti zakon spreminja in dopolnjuje več zakonov, ki urejajo davke, med drugim glede dohodnine pri oddajanju premoženja v najem, obdavčitve t. i. normiranih samostojnih podjetnikov, osnove za obračun prispevkov za socialno varnost in za obračun prispevkov za samozaposlene in kmete, prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ter za upokojence, znižanje DDV na osnovna živila in na energente.

Referendum po njihovem mnenju ni dopusten tudi zato, ker zakon odpravlja protiustavnost, med drugim glede dela zdravstvenih delavcev pri zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih ter glede omejevanja razpolaganja z dobičkom za zasebnike, ki opravljajo koncesijsko dejavnost v zdravstvu.

Če bodo poslanci predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma večinsko pritrdili, kar je glede na razmerja v DZ pričakovati, bo po napovedih pobudnikov zakonodajnega referenduma sledila pobuda za ustavno presojo sklepa.

Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije so v DZ ta teden vložili predstavniki sindikatov in civilne družbe. Pod njo se je podpisalo več kot 47.000 volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov.

Sindikati zbrali podpise
Sindikati zbrali podpise
FOTO: Damjan Žibert

Pravna mreža pričakuje dopustnost referenduma

V Pravni mreži za varstvo demokracije so že prej ocenili, da bi Ustavno sodišče v morebitni presoji sklepa DZ o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu odločilo, da je referendum dopusten.

Kot so spomnili v nevladni organizaciji, interventni zakon poleg določb z več drugih pravnih področij vključuje tudi določbe o ureditvi davkov in drugih obveznih dajatev, po ustavi pa zakonodajnega referenduma o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ni dopustno razpisati.

Posebej so izpostavili problematičnost uporabe t. i. omnibus zakonodajne tehnike v primerih, ko zakon poleg drugih vsebin vključuje materijo, ki je po ustavi izvzeta iz referendumskega odločanja, hkrati pa ureja tudi druga področja, glede katerih je referendum načeloma dopusten.

Tudi slovenska ustavnopravna teorija s področja pravice do referenduma prav pri prepovedi referenduma o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah opozarja na kompleksnost tega vprašanja, zlasti pa tudi na možnost zlorab s strani zakonodajalca, so navedli.

Med drugim so izpostavili navedbo profesorja z ljubljanske pravne fakultete Igorja Kaučiča, da "referendum o zakonih, ki celovito urejajo posamezno področje, vsebujejo pa tudi določbo o posamezni obvezni dajatvi, praviloma ne bo prepovedan".

Izpostavili so tudi navedbo profesorice s te fakultete Brune Žuber glede t. i. davčnih zakonov. Navedla je, da je bil "namen določitve te referendumske omejitve v preprečitvi odložitve sprejetja teh zakonov oziroma v preprečitvi njihove zavrnitve na referendumu, saj bi bila v nasprotnem primeru neposredno ogrožena finančna stabilnost države, onemogočeno stabilno izvrševanje financiranja državnega proračuna in drugih blagajn javnega financiranja ter s tem izvrševanje državnih funkcij".

Upoštevajoč navedeno bo moral DZ po mnenju Pravne mreže za varstvo demokracije pri odločanju o dopustnosti referenduma upoštevati vse relevantne vidike, ki jih izpostavlja stroka. "Pri tem velja posebej izpostaviti, da bi glede na ukrepe iz interventnega zakona, ki naj bi brez kompenzacijskih ukrepov po oceni fiskalnega sveta proračunski primanjkljaj dodatno strukturno povečali za okoli 900 milijonov evrov oziroma za več kot eno odstotno točko bruto domačega proizvoda letno, težko trdili, da bi pobudniki oziroma državljani na referendumu o tem zakonu ogrožali stabilnosti javnih financ," so zapisali.

interventni zakon referendum

KOMENTARJI65

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
20. 05. 2026 17.59
Ker se leta 91 ni menjal politični sistem , so tudi sindikati ostali isti . No ja , preimenovalo in prebarvalo se je vse živo , to je pa tudi vse .
Odgovori
0 0
Greznica
20. 05. 2026 17.59
"Poslanci trojčka NSi, SLS in Fokus ter Demokratov in Resnice so v postopek DZ vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma" ... tole je pa že ugrabitev državem bada pokvarjena !!! vsi na ceste
Odgovori
+1
1 0
MatPaat
20. 05. 2026 17.58
Pa naj imajo levaki referendum. Zaradi mene naj glasujejo proti, če imajo radi višje davke. Jaz jih bom preživel na referendum pa ne grem. Pa predlagam še jim naj začnejo zbirat podpise za nižje plače. Bruto max. 1000€ 🤣
Odgovori
+1
1 0
eurosapiens
20. 05. 2026 17.58
glavni pa štrukelj ki se z veliko plačo nad 5000 eur bori za delavce z audi A6 s šoferjem
Odgovori
+1
1 0
Con-vid 1984
20. 05. 2026 17.56
Jokice nič ne bo, zakon bo obveljal
Odgovori
-1
1 2
Antena
20. 05. 2026 17.56
Sindikalisti spokajte
Odgovori
+0
3 3
Kameleon Kiddo
20. 05. 2026 17.57
Ne. Ne bodo. In prav je tako.
Odgovori
-1
1 2
plejadanka
20. 05. 2026 17.55
So to na UE overjeni podpisi
Odgovori
+0
1 1
plejadanka
20. 05. 2026 17.56
?!!
Odgovori
-1
0 1
Con-vid 1984
20. 05. 2026 17.56
Ja niso, duh...🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
jank
20. 05. 2026 17.53
Ali podporniki desničarjev zares vedo, kaj ta zakon prinaša pozitivnega prinaša VSEM državljanom? Zeloooo malo! Nižje cene določenih prehranskih izdelkov pri nakupu za 30 € 1,2 € in pri nakupu 50 l bencina okoli 3 €. In to je VSE. Ostalo pa večini državljanom samo jemlje, največ upokojencem in pacientom.
Odgovori
+1
4 3
Greznica
20. 05. 2026 17.59
ne vedo, ker so slepe ofce na pongotu
Odgovori
0 0
BBcc
20. 05. 2026 17.52
Tako se zbirajo podpisi. Z lažjo na oblast in podpirati bogate. Ne bo šlo janševci.
Odgovori
+4
7 3
medvedJEkriv
20. 05. 2026 17.51
marš banda pokvarjena, izkoriščate ime "delavec" za častno plenjenje......povejte kakšne plače imate sindikalisti!!!!!!!!
Odgovori
+4
6 2
Kameleon Kiddo
20. 05. 2026 17.59
Placo imajo.kot vsi ostali glede na izobrazbo in placilni razred. Kaj bi rad? Izjemo kot za zupnike?
Odgovori
-1
0 1
lokson
20. 05. 2026 17.49
Podpisov biciklisti?? Takšnih podpisov jaz zberem sam ogromno. Čisto slučajno mediji pozabijo zapisati, da te podpisi niso overjeni na UE in kot takšni ne veljajo.
Odgovori
-1
3 4
GAYPROPAGANDA
20. 05. 2026 17.50
Bomo to preverili na referendumu a ne!
Odgovori
-1
4 5
GAYPROPAGANDA
20. 05. 2026 17.48
V treh dneh in pol so zbrali 47.223 podpisov..................in vsi so za desne luzerji!
Odgovori
+0
7 7
eurosapiens
20. 05. 2026 17.52
neoverjeni podpisi ... vprašanje koliko je resničnih
Odgovori
-3
1 4
lokson
20. 05. 2026 17.52
Večina podpisanih je del problema te države, zato se jaz s tem ne bi hvalil.
Odgovori
-2
2 4
GAYPROPAGANDA
20. 05. 2026 17.55
Seveda! Zamenjajmo ljudstvo!
Odgovori
+2
3 1
Tho mp son
20. 05. 2026 17.56
Niso luzerji , ampak konkretne pijavke !
Odgovori
+1
1 0
EU Dig. Cenzura
20. 05. 2026 17.47
Pravilno ta referendum sindikati lovijo svoj obstoj. Naj si sami zasluzijo denar!!!
Odgovori
+8
12 4
bronco60
20. 05. 2026 17.47
Evo, moja ketna je namazana. KDAJ???
Odgovori
+1
3 2
EU Dig. Cenzura
20. 05. 2026 17.48
Lahko ze ta petek ce zelis.
Odgovori
+4
4 0
Gamser
20. 05. 2026 17.45
To pa ja - moški mišica
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
20. 05. 2026 17.44
Bodo pač razdelili na dva zakona - enega za davčni del, kjer referendum ni dopusten in drugega za ostale malenkosti.
Odgovori
-4
1 5
EU Dig. Cenzura
20. 05. 2026 17.48
Jaja sanja sej ves kdo…
Odgovori
+1
1 0
ds-65
20. 05. 2026 17.42
Edino v Sloveniji se borijo sindikati in socialisti proti delavskemu razredu. Butale
Odgovori
+8
13 5
zrela hruška
20. 05. 2026 17.40
veliko sadja ste zmešali v ta kao int.zakon. vzemite ven kar je povezano z davki ostalo pa na referendum.
Odgovori
+0
3 3
Pedro Lopez
20. 05. 2026 17.45
Saj je večina povezana z davki.
Odgovori
-1
1 2
komandos
20. 05. 2026 17.38
Sami komunistični lopovi in delomrzneži ,ki zavajajo delavce in poštene ljudi vse kar znajo ti sindikalisti je da kradejo in živijo na pleči pošteni delavcev in na račun Države Slovenije BANDA POKVARJENA komunajzarska
Odgovori
+8
13 5
zrela hruška
20. 05. 2026 17.43
strinjam se, da je Janez najhujši, radikalni komunist.
Odgovori
-5
4 9
Golobji ples
20. 05. 2026 17.37
Pipice se zapirajo. Štrukla prvič vidim da se za kej za res bori
Odgovori
+7
12 5
