V DZ predlog sklepa o nedopustnosti referenduma o noveli ZNB

V preteklem tednu sta namreč v DZ romali dve pobudi za razpis referenduma o nedavno sprejeti noveli zakona o nalezljivih boleznih. Ta strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. DZ se bo sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval.

Referendumska zakonodaja pa določa, da če se pobuda nanaša na zakon, ki po ustavi ne more biti predmet referendumskega odločanja, DZ v 14 dneh po vložitvi pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v uradnem listu. V sklepu se navedejo razlogi, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.

Tak predlog sklepa so zdaj pripravili predlagatelji novele, podpise pod predlog so prispevali v poslanskih skupinah Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Kot pojasnjujejo v predlogu sklepa, novela zakona o nalezljivih boleznih odpravlja neustavnost, ki jo je junija lani ugotovilo ustavno sodišče. To je namreč ugotovilo, da je del zakona v delu, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi. Ustavno sodišče je zato DZ naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh mesecih, česar pa DZ za zdaj še ni storil.