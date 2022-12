Švarc Pipanova za predsednika vrhovnega sodišča predlaga Miodraga Đorđevića

Aktualnemu predsedniku vrhovnega sodišča Damijanu Florjančiču mandat poteče februarja prihodnje leto. Vprašanje, kdo bo zasedel najvišjo funkcijo v sodni veji oblasti, pa je odprto že več mesecev. Na prva dva razpisa za mesto predsednika vrhovnega sodišča se namreč ni prijavil nihče, na tretjem razpisu pa je kandidaturo oddal le vrhovni sodnik svetnik in podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević.

Đorđević se je za mesto predsednika vrhovnega sodišča v preteklosti sicer že potegoval, vendar je konec leta 2009 svojo kandidaturo umaknil, ker ni dobil niti podpore vrhovnih sodnikov na občni seji vrhovnega sodišča niti podpore članov sodnega sveta.

Tokrat je dobil tako podporo zbora vseh sodnikov vrhovnega sodišča kot tudi Sodnega sveta. Člani slednjega so v obrazloženem mnenju izpostavili Đorđevićeve strokovne kvalifikacije, med drugim njegove dolgoletne sodniške izkušnje, sodelovanje pri mednarodnih dejavnostih in bogate strokovne dejavnosti zlasti na temo človekovih pravic, insolvenčnega prava in varstva konkurence.