V DZ prispeli odstopni izjavi Kumra in Papiča, sledi lista kandidatov

Z uveljavitvijo Zakona o Vladi RS je prenehala tudi funkcija ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu, ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu, ministrici brez resorja, pristojni za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh in ministru brez resorja, pristojnem za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandru Jevšku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Prav tako sta minister za infrastrukturo Bojan Kumer in minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič odstopni izjavi podala ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi. Po reorganizaciji vlade, katere postopke mora DZ zaključiti do devetega januarja, bosta ministra prevzela vodenje novih ministrstev, do tedaj pa bosta opravljata tekoče posle. Takrat bo predvidoma Golob poslal listo kandidatov za spremenjene ministrske resorje.

Medtem pa še ni znano, ali bo po odstopu ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar v paketu ministrskih kandidatov tudi ime novega notranjega ministra.