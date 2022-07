V DZ še ena referendumska pobuda o zakonu o nalezljivih boleznih

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, v zakonodajni postopek pa vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Janjo Sluga (Svoboda).

V gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije z aktivistom Ladislavom Troho na čelu so danes ob vložitvi referendumske pobude v DZ poudarili, da podpise zbirajo zato, da "z zmago na referendumu ustavimo novo tiranijo, ki se nam obeta že to zimo, če ne že jeseni". Novela zakona je namreč po njihovem mnenju "direkten napad na svobodo ljudi".

Prepričani so tudi, da noveliran zakon o nalezljivih boleznih ne odpravlja neustavnosti, ampak daje podlago novim kršitvam temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Kot so navedli, so zbrali skoraj 4000 podpisov.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Ob tem je DZ naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh mesecih, česar pa ta za zdaj še ni storil.