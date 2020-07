V DZ še niso prejeli Hojsove odstopne izjave

Aleš Hojs in Anton Travner sta odstopila s položajev notranjega ministra in direktorja Policije.

Hojs je sicer odstopil ob hišnih preiskavah, v katerih so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada iskali dokaze za sum kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna sredstva, ki se nanašajo na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne in medicinske opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa. Med preiskovanci je bil tudi minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek. Hojs je ocenil, da so preiskave politično motivirane, zato je "prevzel politično odgovornost" in nepreklicno odstopil.

Če ne bi odstopil, bi se moral kmalu, najverjetneje že na julijskem zasedanju DZ, zagovarjati zaradi odločitve ministrstva, ki je odpravilo prepoved koncerta za nekatere spornega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so namreč zoper Hojsa vložile interpelacijo.