V DZ še preostala zaslišanja ministrskih kandidatov

Bojan Kumer , ki je doslej vodil ministrstvo za infrastrukturo, je predlagan za ministra za okolje, podnebje in energijo. Svojo kandidaturo bo zagovarjal pred člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Spremenjeni zakon o vladi, ki je bil po potrditvi na novembrskem referendumu uveljavljen tik pred koncem leta 2022, prinaša tri nova ministrstva – za visoko šolstvo, znanost in inovacije, za okolje, podnebje in energijo ter za solidarno prihodnost. Štirim ministrstvom se ob tem spreminjajo pristojnosti in imena, dve vladni službi pa postajata ministrstvi.

Na sejo odbora za gospodarstvo je vabljen dosedanji minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, ki mu bo po novem zaupano vodenje ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Na skupni seji s člani odbora za zadeve EU pa bodo člani odbora za gospodarstvo prisluhnili kandidatu za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandru Jevšku, zdajšnjemu vodji službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

V četrtek so zaslišanja pred poslanci uspešno opravili kandidati za ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, za ministrico za infrastrukturo Alenka Bratušek, za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.