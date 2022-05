V DZ zaslišanja še zadnjih šestih ministrskih kandidatov

Člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor bodo zjutraj ob 9. uri najprej prisluhnili kandidatu za ministra za infrastrukturo Bojanu Kumru, nato pa ob 13. uri še kandidatu za ministra za okolje in prostor Urošu Brežanu.

Ob 9. uri se bo pred pristojnim odborom predstavila tudi kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Ob 13. uri nato zaslišanje pred člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide čaka kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca.

Zadnji dve zaslišanji se bosta začeli ob 17. uri: člani odbora za zdravstvo bodo prisluhnili kandidatu za ministra za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, člani odbora za kulturo pa kandidatki za ministrico za kulturo Asti Vrečko.