V DZ zelena luč ustanovitvi novomeške univerze

"Z odlokom se ustanavlja Univerza v Novem mestu kot javna univerza ter se določa njeno ime, sedež, pravni status in organiziranost. Ureja se dejavnost univerze in njenih članic, vključno z izobraževalno, raziskovalno in drugo podporno dejavnostjo, določa se organe, njihove pristojnosti ter način upravljanja s premoženjem in financiranje," je na torkovi seji pojasnil državni sekretar na visokošolskem ministrstvu Urban Kodrič. Poudaril je, da gre za uresničitev večletnih prizadevanj Dolenjske, njenega rastočega gospodarstva in lokalne skupnosti.

Pod streho četrte javne univerze bodo vsi obstoječi visokošolski zavodi, in sicer fakultete za zdravstvene vede, za strojništvo, za poslovne in upravne vede ter za ekonomijo in informatiko, fakulteta za industrijski inženiring, fakulteta za informacijske študije ter Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Novi javni univerzi se bo pridružil tudi zavod Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v obrazložitvi stališča poslanske skupine izpostavila, da so vseskozi zagovarjali ustanovitev univerze v Novem mestu in da bo s tem "končno prišlo do pomembnega napredka v izobraževanju in raziskovanju, tudi na Dolenjskem".

"Socialni demokrati podpiramo ustanovitev nove univerze v Novem mestu, razumemo jo kot pomembno razvojno priložnost za jugovzhodno Slovenijo," je poudarila njihova poslanka Mojca Pašek Šetinc. Ob tem pa pričakuje jasno in stabilno financiranje ter jasno akademsko vizijo, ki bosta omogočala dolgoročno zagotavljanje kakovostnih študijskih programov in krepitev raziskovalnega potenciala.