Slovenija

V DZ zelena luč ustanovitvi novomeške univerze

Ljubljana, 11. 02. 2026 15.08

Avtor:
STA
Sprejem brucev na Kongresnem trgu

DZ je soglasno s 73 glasovi vseh navzočih poslancev in nobenim proti sprejel predlog odloka o ustanovitvi novomeške univerze kot četrte javne univerze v Sloveniji. Potrdil je tudi predloge sprememb odlokov o preoblikovanju ljubljanske, primorske in mariborske univerze, ki se usklajujejo z novo visokošolsko zakonodajo.

"Z odlokom se ustanavlja Univerza v Novem mestu kot javna univerza ter se določa njeno ime, sedež, pravni status in organiziranost. Ureja se dejavnost univerze in njenih članic, vključno z izobraževalno, raziskovalno in drugo podporno dejavnostjo, določa se organe, njihove pristojnosti ter način upravljanja s premoženjem in financiranje," je na torkovi seji pojasnil državni sekretar na visokošolskem ministrstvu Urban Kodrič. Poudaril je, da gre za uresničitev večletnih prizadevanj Dolenjske, njenega rastočega gospodarstva in lokalne skupnosti.

Pod streho četrte javne univerze bodo vsi obstoječi visokošolski zavodi, in sicer fakultete za zdravstvene vede, za strojništvo, za poslovne in upravne vede ter za ekonomijo in informatiko, fakulteta za industrijski inženiring, fakulteta za informacijske študije ter Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Novi javni univerzi se bo pridružil tudi zavod Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v obrazložitvi stališča poslanske skupine izpostavila, da so vseskozi zagovarjali ustanovitev univerze v Novem mestu in da bo s tem "končno prišlo do pomembnega napredka v izobraževanju in raziskovanju, tudi na Dolenjskem".

"Socialni demokrati podpiramo ustanovitev nove univerze v Novem mestu, razumemo jo kot pomembno razvojno priložnost za jugovzhodno Slovenijo," je poudarila njihova poslanka Mojca Pašek Šetinc. Ob tem pa pričakuje jasno in stabilno financiranje ter jasno akademsko vizijo, ki bosta omogočala dolgoročno zagotavljanje kakovostnih študijskih programov in krepitev raziskovalnega potenciala.

Lanski sprejem brucev.
Lanski sprejem brucev.
FOTO: Aljoša Kravanja

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič se je zahvalila vsem tistim, ki so 30 let verjeli v dan, ko bo Novo mesto postalo poleg prestolnice Dolenjske tudi univerzitetno mesto.

Ustanovitev univerze v Novem mestu je po oceni poslanke Svobode Jožice Derganc smiselna, ker je novomeška regija za študente privlačna tudi zaradi dobrih zaposlitvenih možnosti. Prav tako je pobuda za ustanovitev četrte javne univerze zrasla iz lokalnega okolja, iz skupnosti civilne družbe ter akademskega in gospodarskega prostora, je dodala.

DZ je potrdil tudi spremembe odlokov o preoblikovanju univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, ki se usklajujejo z zakonom o visokem šolstvu, novo uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti ter novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. V skladu z novim zakonom o visokem šolstvu lahko javna univerza s statutom ustanovi članice univerze v pravnoorganizacijski obliki javnega zavoda ali kot notranje organizacijske enote univerze, zato se članic univerze v odloku ne navaja več.

univerza novo mesto

Mihael12
11. 02. 2026 15.46
Poleg novogoriške, obalne še ena Mc Donalds univerza
Prelepa Soča
11. 02. 2026 15.39
Ta univerza bo za bakrene?
leviindesnikekci
11. 02. 2026 15.32
Brat z magisterijem iz tolmacenja ne dobi zaposlitve. Zdravnike in pravnike bo v roku 5ih let zamenjala umetna inteligenca. Kam na silo?
bibaleze
