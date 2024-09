V Egipt in Turčijo to jesen in zimo do - 30 %

OGLAS

Osrednja poletna počitniška sezona se resda bliža koncu, a to še zdaleč ne pomeni, da morate plaži in morju pomahati v slovo. Prav tako poletja v hladnejši polovici leta ne rabite iti nujno iskat na drug konec sveta - tudi na nekaterih bližnjih destinacijah, kot sta Turčija in Egipt, lahko jeseni in pozimi uživate v morskih radostih in nabiranju vitamina D!

A če je večina aktualne ponudbe osredotočena na jesenske 'last minute' dopuste, boste pri Počitnice.si našli TOP počitniške pakete za Turčijo in Egipt tudi za zimske mesece - in to po noro ugodni ceni, tudi do 30 % ugodneje! Če torej nimate šoloobveznih otrok ali pa se lahko dogovorite za kakšen teden ali dva odsotnosti od pouka, se vam že v osnovi bolj splača oditi na dopust jeseni, ko ni več pretirane gneče in so cene bolj prijazne do denarnice. Preverite TOP ugodne ponudbe počitniških paketov za jesen in zimo na obali Turške riviere TUKAJ ter v tradicionalnem egiptovskem letovišču Hurghada TUKAJ in že danes rezervirajte nepozaben all inclusive oddih na morju tudi do - 30 %! Počitnice.si se lahko pohvalijo z resnično bogatim naborom počitniških aranžmajev za vse okuse in če vam ni do iskanja pravega paketa glede na vaše zmožnosti, lahko na info@pocitnice.si enostavno pošljete povpraševanje z vašimi željami glede datuma počitnic, pričakovane namestitve, števila potnikov ter okvirnega budgeta in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci na elektronski naslov poslali nabor popolnih počitniških paketov za vas! Vse informacije dobite tudi na telefonski številki 01/280 30 00, na kateri lahko opravite tudi rezervacijo svojih naslednjih počitnic, v kolikor imate raje osebni stik, pa ste vedno dobrodošli tudi v obeh fizičnih poslovalnicah agencije Počitnice.si, ki se nahajata v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

TURČIJA ali EGIPT - to je zdaj vprašanje! Tako Turčija kot Egipt sta od Slovenije oddaljeni le en razmeroma kratek direktni polet z letalom. Na počitnice v letovišča Turške riviere - Alanya, Side, Belek in Antalya lahko do konca oktobra 2024 poletite vsak teden iz Ljubljane , od novembra do aprila 2025 pa iz Graza ali Dunaja . Tudi večna egiptovska lepotica Hurgada je to jesen in zimo le 4-urni polet stran! Na nepozabno all inclusive razvajanje in raziskovanje pisanega podvodnega sveta lahko skozi celotno jesen in zimo poletite vsak teden iz Ljubljane ali Graza ter si zagotovite naravno dozo pozimi izjemno iskanega vitamina D!

Turčija - toplo morje, čudovita okolica in kraljevsko all inclusive doživetje! Turčija velja za zibelko sodobnega all inclusive turizma, zato boste tu deležni razvajanja, kot ga ne pomnite! Že neomejene količine hrane in pijače skozi ves dan, bogat nabor raznovrstnih animacij za vse starostne skupine, sproščujoče spa storitve in kopica ostalih ugodnosti, so za nekatere dovolj tehten razlog, da se odločijo počitnice preživeti na obali Turške riviere. Če pa k temu dodate še obilico sonca, kristalno čisto morje in kopalne temperature vse do pozne jeseni, vas ne sme čuditi, zakaj se toliko počitnikarjev odloči za jesenski pobeg v Alanyo, Side, Belek in Antalyo. To jesen se jim pridružite tudi vi: preglejte TOP ponudbo agencije Počitnice.si TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali se o podrobnostih pozanimajte na 01/280 30 00! Ne glede na to, za katero letovišče Turške riviere se boste odločili, boste z letalom odleteli v Alanyo, kjer vas bo že čakal transfer do izbranega letovišča, ki je na Počitnice.si del osnovne ponudbe, kar pomeni, da ni nikakršnih doplačil. Sledi brezmejno uživanje v all incusive ponudbi izbranega hotelskega kompleksa, ki ga lahko dodatno začinite s številnimi aktivnostmi in izleti.

V živo lahko doživite edinstveno kuliso toplozračnih balonov na Kapadokijo in si tudi sami prekrasno pokrajino ogledate iz zraka, izjemno zanimiva je lahko plovba po reki Manavgat do znamenitih manavgatskih slapov, prav posebno doživetje pa bo tudi obisk 'bombažne palače' Pamukkale, belih apnenčastih teras, po katerih se pretaka kristalno čista voda iz penečih izvirov. Za piko na i se odpravite še do antičnega mesta Hierapolis na vrhu vzpetine, kjer naj bi bil vrelec mladosti in znamenit Kleopatrin bazen. Vsekakor dogodivščina, ki je med počitnicami v Turčiji ne gre zamuditi! Egipt - dežela, ki so jo faraoni z razlogom izbrali za svoj dom V Egiptu že stoletja znajo veličastno pogostiti svoje goste! Tako še danes večina hotelov slovi po izjemni all inclusive storitvi, kar pomeni, da vam med počitnicami ni treba skrbeti za popolnoma nič! Hrano in pijačo ves čas vidite povsod, kamor vam seže pogled, poskrbljeno je tudi za animacijo vseh generacij. Številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki in sprostitvenimi spa centri, nekatere obdaja celo lasten koralni greben. Najbolj znano počitniško letovišče Egipta je zagotovo Hurgada, ki je že desetletja izjemno priljubljena tudi med slovenskimi počitnikarji in popotniki. Tu se turistična ponudba čudovito prepleta z lokalnim življenjem, rezultat pa je čarobna harmonija, ki se jo vsekakor splača doživeti! Zato hitro preverite ponudbo jesenskih in zimskih počitnic v Hurgadi TUKAJ in si zagotovite neverjetno 'first minute' ponudbo do - 30 %!

