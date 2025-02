V Elegans hotelu Brdo se borijo s stenicami

V štirizvezdičnem Elegans Hotelu Brdo, kjer redno gostijo protokolarne goste in športnike, se že več tednov borijo z nadležnimi stenicami. Postopek sanacije za njihovo odpravo je prevzela območna enota Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, gostov pa o pojavu stenic niso obvestili. Zaprli so 12 od 122 sob, iz treh bodo odstranili in uničili vso tekstilno in pohištveno opremo. V hotelu zdaj dnevno preverjajo vse ostale sobe v uporabi, da preprečijo podobne težave.

V hotelu Elegans, ki so ga po prenovi odprli junija 2021, tik pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, so konec januarja letos potrdili sum pojava stenic. Te so se pojavile v treh sobah od 122-ih. "Takoj smo sprejeli vse potrebne ukrepe na podlagi internega pravilnika in v sodelovanju s pristojno institucijo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Kranj, ki je prevzela postopek sanacije za njihovo odpravo," pojasnjujejo v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo). Zaradi dodatne previdnosti so iz uporabe izločili še devet sosednjih sob v istem traktu. "Ta trakt je z vrati ločen od preostalih delov hotela, kar omogoča učinkovito omejitev težave in preprečuje vpliv na ostale sobe. Proces odprave je potekal s kombinacijo insekticidov in postopkom pregrevanja na 60 C, pri čemer smo iz prizadetih sob odstranili in uničili vso tekstilno in pohištveno opremo."

Stenice so se pojavile v treh sobah od 122-ih, zaradi dodatne previdnosti so jih zaprli še devet. FOTO: Hotel Brdo icon-expand

Kot pravijo, so skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje ocenili, da ločitev okuženega trakta od ostalega dela hotela zagotavlja normalno obratovanje vseh storitev hotela v preostalih sobah brez tveganja prenosa iz izločenega trakta, zato agencij in gostov o pojavu stenic niso obveščali. Zdaj v hotelu dnevno preverjajo vse ostale sobe v uporabi, da preprečijo podobne težave. "Pojavi stenic so v Sloveniji in po svetu v hotelirstvu pogosti, zato je preprečevanje pojava del rednih ukrepov zagotavljanja teh standardov," so še dodali. Računajo, da bodo – upoštevajoč popolno prenovo – sobe ponovno v uporabi še pred poletjem. Elegans hotel bo sicer zaradi rednih vzdrževalnih del zaprt od 20. februarja do vključno 2. marca. Kot pojasnjujejo, so vzdrževanje z izvajalci del načrtovali in usklajevali že pred šestimi meseci in ni povezano s pojavom stenic. "Naš primarni cilj je zagotavljanje najvišjih higienskih standardov in varnosti za naše goste," zatrjujejo v JGZ Brdo. Nanje smo naslovili tudi dodatna vprašanja o morebitni odpovedi rezervacij in višini izpada dohodka – odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Elegans hotel Brdo bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprt od 20. februarja do vključno 2. marca. FOTO: Bobo icon-expand

Spomnimo, po treh neuspešnih razpisih je Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve novembra 2020 podpisal pogodbo za prenovo dotrajanega in že praktično razpadajočega hotela Brdo. Ta se je zaključila v ekspresnem času – junija 2021, tik pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Trajala je pet mesecev, stala pa 11,5 milijona evrov. Kot so sporočili ob otvoritvi, je hotel s štirimi zvezdicami superior namenjen vsem ljubiteljem narave ter poslovnim, športnim in protokolarnim gostom. Nočitev v osnovni enoposteljni sobi stane 120 evrov, v dvoposteljni pa 130. V kolikor gre za sobo ali suito s teraso, ta stane 180 evrov in več, je razvidno iz njihove spletne strani. O pojavu stenic v omenjenem hotelu je sicer prvi poročal kranjski spletni portal Trma.

NLZOH: Okužbe s stenicami običajno niso odraz slabe higiene ali slabega vzdrževanja Posteljnih stenic se ne smatra kot zdravju škodljive, je pa sobivanje z njimi zelo neprijetno, pojasnjujejo v Nacionalnem laboratoriju za okolje, zdravje in hrano. Problem prisotnosti posteljnih stenic je predvsem v negativnem vplivu na psihično počutje ljudi, poleg tega pa so lahko problem alergične reakcije na njihove ugrize – srbenje, pordečitev in otekline, vse do težjih alergičnih reakcij.