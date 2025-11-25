Zaseg tihotapcem na Obrežju: V enem boksu se je stiskalo pet jazbečarjev

V zavetišče Ljubljana so pred kratkim sprejeli 20 pasjih mladičev, zaseženih na mejnem prehodu Obrežje. Dva izmed njih sta žal bila v tako slabem zdravstvenem stanju, da sta zapustila ta svet kljub prejemanju 24-urne veterinarske oskrbe. 18 kužkov je trenutno stabilnih, čeprav z značilnimi težavami, ki jih prinaša neodgovorno parjenje in predčasna ločitev od mame.
Olja Ivanović, vodja oskrbnikov v Zavetišču Ljubljana pripoveduje, da se je v enem boksu gnetlo pet malih jazbečarjev. Boks je bil, kot pravi, primeren za mogoče enega mačjega mladiča do treh kilogramov.
Alba, Admiral, Aljoša so radovedni in igrivi psički, ki so po kalvariji končno v toplem in skrbnem okolju. Ivanovićeva pove, da oskrba psičkov poteka 24 ur na dan, ker so bili vsi okuženi z jardijo, parazitom, nekateri mladički pa imajo težave s sklepi. Za pse brez mikročipa ali dokumentacije ni bilo jasno od kod in kam potujejo, jih pa je, natrpane v avtomobilu prevažal državljan Romunije.
"Tukaj imamo tipičen primer jazbečarja, ki je dejansko take barve, kot so si ljudje zaželeli. Ker več, kot je povpraševanja, več bo takih mladičev," svari Ivanovićeva, ki dodaja: "Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, v kakšnih razmerah te živali živijo."
In na kakšen način so psi, pri katerih ljudje prepogosto pozabijo na karakter pasme, sploh vzrejeni. Kot našteva na takšnih farmah ne upoštevajo zdravstvenega stanja psov, psi niso pregledani. Kupci pa so pozorni zgolj na videz in nižjo ceno takšnih psov.
Edino pravilno je kupiti redovniškega psa: stran od bencinskih črpalk in parkirišč
Zato v Zavetišču poudarjajo, da je zavoljo ljudi in živali edino pravilno kupiti redovniškega ljubljenčka. Kot na srce položi Ivanovićeva: "Sam vzreditelj ti psa nikoli ne bo prodal na nekem parkingu, bencinski črpalki. K vzreditelju prideš domov." Saj je sumljivo že, če ima prodajalec zgolj enega psa, ki živi brez mame ali očeta.
In če bi kosmatim kepicam želeli pomagati, bodo v zavetišču veseli mini briketkov in konzervic za mladičke ter posteljnine - prevlek za odeje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.