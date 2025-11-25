Zaseg tihotapcem na Obrežju: V enem boksu se je stiskalo pet jazbečarjev

V zavetišče Ljubljana so pred kratkim sprejeli 20 pasjih mladičev, zaseženih na mejnem prehodu Obrežje. Dva izmed njih sta žal bila v tako slabem zdravstvenem stanju, da sta zapustila ta svet kljub prejemanju 24-urne veterinarske oskrbe. 18 kužkov je trenutno stabilnih, čeprav z značilnimi težavami, ki jih prinaša neodgovorno parjenje in predčasna ločitev od mame.

Olja Ivanović, vodja oskrbnikov v Zavetišču Ljubljana pripoveduje, da se je v enem boksu gnetlo pet malih jazbečarjev. Boks je bil, kot pravi, primeren za mogoče enega mačjega mladiča do treh kilogramov.

Alba, Admiral, Aljoša so radovedni in igrivi psički, ki so po kalvariji končno v toplem in skrbnem okolju. Ivanovićeva pove, da oskrba psičkov poteka 24 ur na dan, ker so bili vsi okuženi z jardijo, parazitom, nekateri mladički pa imajo težave s sklepi. Za pse brez mikročipa ali dokumentacije ni bilo jasno od kod in kam potujejo, jih pa je, natrpane v avtomobilu prevažal državljan Romunije.