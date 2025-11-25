Svetli način
Slovenija

Zaseg tihotapcem na Obrežju: V enem boksu se je stiskalo pet jazbečarjev

Ljubljana, 25. 11. 2025 17.51 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
Lara Miklavčič , A.K.
Zaseženi tihotapcem na mejnem prehodu Obrežje so bili veliko prezgodaj odvzeti od mam, ki pa morda sploh niso več žive. Nenadzorovana vzreja in črni trg psov cvetita, mešane pasme, ki si jih zaradi nižje cene naročijo ljudje kot v izložbi, pa so vzrejene v grozljivih razmerah. Tokrat so zasegli 20 jazbečarjev, dva sta žal poginila.

V zavetišče Ljubljana so pred kratkim sprejeli 20 pasjih mladičev, zaseženih na mejnem prehodu Obrežje. Dva izmed njih sta žal bila v tako slabem zdravstvenem stanju, da sta zapustila ta svet kljub prejemanju 24-urne veterinarske oskrbe. 18 kužkov je trenutno stabilnih, čeprav z značilnimi težavami, ki jih prinaša neodgovorno parjenje in predčasna ločitev od mame. 

Olja Ivanović, vodja oskrbnikov v Zavetišču Ljubljana pripoveduje, da se je v enem boksu gnetlo pet malih jazbečarjev. Boks je bil, kot pravi, primeren za mogoče enega mačjega mladiča do treh kilogramov. 

Alba, Admiral, Aljoša so radovedni in igrivi psički, ki so po kalvariji končno v toplem in skrbnem okolju. Ivanovićeva pove, da oskrba psičkov poteka 24 ur na dan, ker so bili vsi okuženi z jardijo, parazitom, nekateri mladički pa imajo težave s sklepi. Za pse brez mikročipa ali dokumentacije ni bilo jasno od kod in kam potujejo, jih pa je, natrpane v avtomobilu prevažal državljan Romunije.

Zaseženi jazbečarji so se stiskali v enem boksu
Zaseženi jazbečarji so se stiskali v enem boksu FOTO: POP TV

"Tukaj imamo tipičen primer jazbečarja, ki je dejansko take barve, kot so si ljudje zaželeli. Ker več, kot je povpraševanja, več bo takih mladičev," svari Ivanovićeva, ki dodaja: "Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, v kakšnih razmerah te živali živijo."

Zaseženi jazbečarji
Zaseženi jazbečarji FOTO: POP TV

In na kakšen način so psi, pri katerih ljudje prepogosto pozabijo na karakter pasme, sploh vzrejeni. Kot našteva na takšnih farmah ne upoštevajo zdravstvenega stanja psov, psi niso pregledani. Kupci pa so pozorni zgolj na videz in nižjo ceno takšnih psov.

Edino pravilno je kupiti redovniškega psa: stran od bencinskih črpalk in parkirišč

Zato v Zavetišču poudarjajo, da je zavoljo ljudi in živali edino pravilno kupiti redovniškega ljubljenčka. Kot na srce položi Ivanovićeva: "Sam vzreditelj ti psa nikoli ne bo prodal na nekem parkingu, bencinski črpalki. K vzreditelju prideš domov." Saj je sumljivo že, če ima prodajalec zgolj enega psa, ki živi brez mame ali očeta.

In če bi kosmatim kepicam želeli pomagati, bodo v zavetišču veseli mini briketkov in konzervic za mladičke ter posteljnine - prevlek za odeje. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
psi vzgoja črni trg
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jezna Jasna
25. 11. 2025 19.46
Ti, ki te pse kupujejo, niso nič boljši od tihotapcev. Večina teh psov ne dočaka starosti in ima vse življenje zdravstvene težave. Na koncu jih lastniki dajo uspavati, ker so prevelik strošek. Psa kupiš pri poznatem rejcu z vsemi papirji ali pa greš v zavetišče in posvojiš eno ubogo dušo, ki ti bo hvaležna do smrti.
ODGOVORI
0 0
Volja
25. 11. 2025 19.35
Ti psi so že z oznako v karanteni in rezervirani, če prav vidim.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
25. 11. 2025 19.35
nenadzorovano parjenje med ljudmi je veliko večji problem kot tole.
ODGOVORI
0 0
Volja
25. 11. 2025 19.42
-1
Ubogi tvoji starši...
ODGOVORI
0 1
Juzles Iters
25. 11. 2025 19.35
+2
Če ne bi pokazali tiste male kletke na prvi sliki, ki lahko prenaša le enega malo večjega mačjega mladiča, nikoli ne bi verjel, do so notri stlačili pet jazbečarjevih mladičev. Sedaj je povsem jasno, zakaj sta dva poginila.
ODGOVORI
2 0
Kstane
25. 11. 2025 19.25
+7
Za take ljudi ni milosti!Prvič bi morala bito ogromna denarna kazen ( 10.000 € ) in drugič zapor 2 leti.Pa da vidimo,kdo bo tihotapil in mučil živali.
ODGOVORI
7 0
medŠihtom
25. 11. 2025 19.35
+2
se mi zdi da bi jaz pa ti bla dobra paznika za tele. ni milosti se strinjam. javim se da izvajam kemične poizkuse na teh ljudeh. če rabite koga javite. brez milosti.
ODGOVORI
2 0
Veščec
25. 11. 2025 19.37
še mene štejte zraven
ODGOVORI
0 0
Veščec
25. 11. 2025 19.40
več nas bo,več👊dobijo
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
25. 11. 2025 19.23
Jaz res ne morem verjet, kako folk dela s temi psi. Folk, pes ti je najzvestejša žival ever, ko prideš domov te je vesel do neba, varuje ti dom, policijski psi varujejo konec koncev policijo, iščejo kriminalce in drogo. Skoz slabši ste, ne znate imet ene meje in s psi in z odnosom do njih. Al se pretirava na polno, ali pa jih zanemarjate, da bi vas najraj zaprl. Kaj vse že nisem videl, pes nikoli ne bo potegnil z drugim psom, pa se obrnil proti človeku, ampak je zvest gospodarju, tud če je poden od podna. Tale švercanja, da sploh ne začnem...Al pa folk vrže psico z mladiči v gmajne, pa se znajdi, to pa sploh po balkanu, dej no, mislem.... Druga so pa pol google tastari s sončki k jih naštimajo ama vse, pol pa ne sam da sončkov ne obvladajo še kakega megalomanskega psa ne...Mam sosedo tako. Najraj bi ga jaz vzel, pa mal vzgojil...ok, a teli jazbečarji bodo na voljo? Fletni so za pop....
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
25. 11. 2025 19.19
-5
Vzloveniji zasezejo stvari pa recejo nezakonito potem pa sami prodajajo naprej na drazbah preko vez. Vse zakonito hihihi. Banana republjik. Hujs kot kaksna kitajska provinca.
ODGOVORI
1 6
Magic-G-spot
25. 11. 2025 19.17
-5
Posljite mi eno psicko.
ODGOVORI
0 5
Magic-G-spot
25. 11. 2025 19.21
-4
Zakaj minus ? Pri meni ji bo lepo.
ODGOVORI
0 4
Magic-G-spot
25. 11. 2025 19.25
-1
Aha je ze oddana al pa prodana.
ODGOVORI
0 1
bb5a
25. 11. 2025 19.14
+5
Enaka bi morali biti kazen za tihotapca, v železno škatlo ga je treba stlačt pa pustit kakšen mesec...
ODGOVORI
5 0
Animal_Pump
25. 11. 2025 19.14
+9
E...tisti, ki imate take pse iz bolhe ste ravno toliko krivi kot preprodajalci teh psov. In takih lastnikov vas je sigurn 80 posto...če ne še več. Zakaj bi pri vzrediteljih rodovniške pse kupovali...če jih takole dobite za nekaj sto eurov..anede...pasjeljubci???
ODGOVORI
10 1
Volja
25. 11. 2025 19.48
Ce bi pogledal Bolho, bi videl ni tako velike razlike v ceni s papirji ali brez. Res se čudim, zakaj brez rodovnika gredo psi za med...
ODGOVORI
0 0
simurgh
25. 11. 2025 19.11
+2
Nazaj vzpostavit kontrolo na mejah. Izstoping iz Schengenskega sporazuma.
ODGOVORI
3 1
Ta pravi Slovenec
25. 11. 2025 19.08
+5
Ne morem verjeti, kakšno g o l a z e n naša ljuba Zemlja nosi, upam in želim da jih karma čimprej obišče.
ODGOVORI
5 0
sh4dyl4dy
25. 11. 2025 19.08
+6
Sramota človeška, fuj! Tisti, ki kupujete take uboge pse,.. pa vas je lahko SRAM!
ODGOVORI
7 1
lunaa12
25. 11. 2025 19.05
+6
Dokler bo povprasevanje po bolha psih na crnem trgu bodo preprodajalci
ODGOVORI
6 0
Nace Štremljasti
25. 11. 2025 19.03
+4
romune so nam vsilili jenkiji
ODGOVORI
5 1
