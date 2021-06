V enem mesecu 264.500 evrov za STA

Poudarjajo še, da je to preseglo vsa njihova pričakovanja in se zahvaljujejo vsem za donacije. Donacije prek prek SMS-sporočil torej niso več možne, če bo kdo želel donirati na transakcijski račun, pa lahko to še vedno stori do konca junija.

Sporočili so še, da so danes poslali predsedniku republikeBorutu Pahorju utemeljitev predloga za odlikovanje STA z zlatim redom za zasluge.

"Hvala vsem prijateljem STA, da ste se odzvali in pokazali, da je kakovostno in verodostojno novinarstvo še vedno tisto, ki si ga želite. Hvala vsem v cehu, da je enotno podprl tisto, kar je prav, in hvala STA-jevcem, da vztrajate. In vse najboljše za 30. rojstni dan, ki ga boste obeležili v juniju," so še zapisali.

Iz STA pa so sporočili, da bodo z doniranimi sredstvi dočakali 30. obletnico. Kot še dodajajo, so s široko podporo javnosti dobili nov zagon."Ob tem se želimo zahvaliti slehernemu posamezniku, ki nas je podprl s prispevkom, vsem podpornikom in prijateljem STA, nenazadnje pa Društvu novinarjev Slovenije, ki je bil nosilec kampanje,"so sporočili.

Spomnimo. Zaradi prekinitve financiranja STA za opravljeno javno službo je društvo v začetku maja začelo kampanjo Za obSTAnek.