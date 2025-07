V enem mesecu je v italijanskih gorah umrlo več kot 80 ljudi

V zadnjih dneh se je veliko govorilo o prenatrpanosti v nekaterih najbolj znanih italijanskih gorskih območjih, zlasti v Dolomitih. Prejšnji teden so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije in videoposnetki, ki prikazujejo stotine ljudi, ki stojijo v vrsti na soncu, da bi se z gondolo povzpeli na Secedo, goro v Val Gardeni na Južnem Tirolskem.

V intervjuju za italijanski časnik Corriere della Sera je predsednik italijanske Nacionalne alpske in speleološke reševalne službe Maurizio Dellantonio povedal, da je med 21. junijem in 23. julijem v italijanskih gorah umrlo 83 ljudi, pet pa jih je bilo pogrešanih, kar je ena najvišjih številk v zadnjih letih, s približno 20-odstotnim povečanjem reševalnih akcij.

Fotografije so prinesle nov vpogled v razpravo o tako imenovanem prekomernem turizmu v gorskih območjih, pojavu, pri katerem prekomerna prisotnost turistov spravlja prebivalce v težave in lahko povzroči okoljsko škodo.

Zaradi povečane prisotnosti ljudi v gorah, morda neizkušenih in tistih, ki iščejo malo hladnega zraka, se nevarnosti, s katerimi se srečujejo pohodniki, pogosto podcenjujejo. Dellantonio je povedal, da je bilo približno 60 odstotkov tistih, ki so v zadnjem mesecu umrli v gorah, pohodnikov: "Zdrsnejo, se poškodujejo. Pomembno vlogo igra tudi bolezen: nekateri so bolni, a se vseeno odpravijo ven. Preostalih 40 odstotkov so planinci, kolesarji in padalci. Mnogi ne poznajo svojih meja."