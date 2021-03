V enem tednu so se pri nas zgodili kar štirje umori

Ko se je ena od prebivalk Zgornjih Duplic v petek vrnila iz službe, je na koncu vasi zagledala ogromno gasilcev, policistov. "Mislila sem, da si je mogoče po nesreči zakuril v kontejnerju," pravi krajanka. A kaj hitro se je po zaselku razširila vest, da so v gozdu našli truplo 77-letnega soseda. "Pretepen, zvezan. Bilo je pretresljivo," še dodaja. Policisti že tretji dan prečesavajo gozd in preiskujejo, kaj se je zgodilo. Za zdaj uradnih informacij o okrutnem dejanju ne dajejo. Vaščani pripovedujejo, da je pokojni živel v kontejnerju, ki ga je postavil v gozdu. Odkar mu je lani umrl brat, je bil sam. "Veliko mačk je mel in je lepo skrbel zanje. Včasih je prišel po vasi in prosil sosede za vodo in da mu napolnijo telefon," še razlaga krajanka.

Vzroki za nasilje običajno nastajajo dolgo

"To so velikokrat spori med podobnimi ljudmi, podobnimi osebnostmi. Do tovrstnih dogodkov jih privede objestnost ali alkohol,"tako možen vzrok za novo nasilno smrt, že četrto v enem tednu, pojasnjuje Peter Umek, kriminalistični psiholog. "V mozaik prejšnjih sporov, konfliktov, osebnostnih značilnosti, ta dejavnik gotovo lahko prispeva. Prav gotovo pa to ni odločilni dejavnik,"še dodaja Umek. Vzroki za nasilje običajno nastajajo dolgo, tlijo pod površjem in izbruhnejo nenadoma. "Če bi gledal za nazaj, bi rekel, da se je to nakazovalo. Ampak kar tako, to ni profil družinskega morilca, tega nimamo," razlaga Umek.

S pravočasno strokovno obravnavo bi se dalo marsikaj preprečiti, pravi Umek. A težava je, da bodoči storilci pogosto skrivajo svoje težave, še večkrat pa si pred njimi zatiskajo oči njihovi svojci.