V enem tednu unovčenih za 3,85 milijona evrov digitalnih bonov

Od 15. junija naprej lahko učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijaki in študentje pri nakupu računalniške opreme unovčijo digitalne bone '22 v vrednosti 150 evrov. Kasneje bodo digitalni boni na voljo tudi starejšim od 55 let. Skupno država za projekt digitalni bon '22 namenja 33,18 milijona evrov, do danes pa je bilo unovčenih za 3,85 milijona evrov digitalnih bonov.

Po številu in znesku unovčitev bonov še naprej prevladuje trgovec Big Bang. Od minule srede pa do 11. ure danes so zabeležili 18.268 unovčitev v skupni vrednosti 2,09 milijona evrov, izhaja iz podatkov, ki jih je vladna služba za digitalno preobrazbo posredovala STA. Sledijo trgovci Anni (3058 unovčitev v vrednosti 402.522 evrov), Istyle (1793 unovčitev v vrednosti 263.057 evrov), Harvey Norman (1757 unovčitev v vrednosti 222.197 evrov) in Mimovrste (1620 unovčitev v vrednosti 202.634 evrov).