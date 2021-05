V enem tednu za STA zbrali 189.000 evrov

Društvo novinarjev Slovenije je sporočilo, da jim je v kampanji 'Za obSTAnek', v kateri se zbirajo sredstva za Slovensko tiskovno agencijo, v enem tednu od uradnega začetka kampanje uspelo zbrati znesek, ki je enak enomesečnemu nadomestilu države za javno službo STA. S pomočjo SMS-donacij in donacij na TRR so do petka zbrali 189.000 evrov.

Slovenska tiskovna agencija (STA) že več kot štiri mesece za javno službo, ki jo opravlja, ni prejela plačila od svojega ustanovitelja, Republike Slovenije oziroma trenutne vlade. Zato je DNS pred tednom dni napovedal uradni začetek kampanje 'Za obSTAnek', da bi premostili finančne težave, v katerih se je znašla agencija.

Iz DNS so tokrat sporočili, da so donatorji, ki so se odzvali prošnji za pomoč, zagotovili, da bo skoraj "sto sodelavcev STA za opravljeno delo dobilo plačilo, kar želi vladni urad za komuniciranje z nezakonitim finančnim izsiljevanjem preprečiti". Akcija je povezala državljane in državljanke, različne družbeno odgovorne organizacije in podjetja, "ki se zavedajo pomena javnega servisa, kot ga zagotavlja STA in ne pristajajo na novinarstvo po nareku oblasti".

icon-expand Začetek kampanje za zbiranje sredstev za STA je DNS napovedal pred enim tednom. FOTO: Miro Majcen

"Žal kaže, da kljub domačim in tujim pojasnilom odločevalci še niso razumeli svojih zakonskih obveznosti, ko gre za financiranje STA", so zapisali in pozvali k nadaljnji pomoči. Želijo si zbrati nadomestilo za enoletni znesek za opravljanje javne službe, "saj bi s tem zagotovili stabilnost delovanja STA v tem letu, ne glede na nezakonito ravnanje oblasti". Cilj je agenciji omogočiti, da prebrodi čas "do trenutka, ko bo svojo pravico dosegla na sodišču ali bo uspela najti kakšno drugo rešitev".

"Vsi mi, prijatelji STA, se zavedamo nevzdržnega položaja, v katerem smo se znašli zagovorniki javnega interesa in javnih služb, saj za opravljanje javne službe namesto države vnovič plačujemo posamezniki in pravne osebe, v tem primeru celo 'iz žepa', a druge poti ni, če jih želimo ohraniti." Dodali so, da je obveznost oblasti, da javne službe ohranja in jih krepi, "oblasti, ki tej obveznosti nasprotujejo, so protidružbene". Ne bodo nehali opozarjati na nezakonito stanje, vladni urad za komuniciranje in vlado pa so vnovič pozvali, naj izpolni svoje zakonske obveznosti,"saj jih naša akcija od njih ne odvezuje".