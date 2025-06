Veste, katera je ena izmed najlepših vasic v slovenski Istri, mnogi pravijo, da je kar najlepša? Najdemo jo v zaledju Pirana, obdajajo pa jo nasadi oljk. Ker tam kraljujeta oljčno olje in bledež, kot domačini pravijo blitvi, njima v čast že 13 let prirejajo praznik - olja in bledeža.