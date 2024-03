V eni pločevinki energijske pijače se skriva 11 vrečk sladkorja

Vnos čezmernih količin kofeina, povezan s pitjem energijskih pijač, lahko kratkoročno vodi v spremenjen ritem bitja srca, višji krvni tlak, razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobole, dehidracijo, bolečine v trebuhu, dolgoročno pa v povečano izločanje stresnih hormonov in težave s spancem. Energijske pijače vplivajo na delovanje živčnega sistema, srca in ožilja, prebavnega sistema in mišic, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da so ravno otroci in mladostniki največji porabniki energijskih pijač. Čeprav zanje sploh niso primerne, jih pije kar 40,9 odstotka mladostnikov, vsak peti 11-letnik in že vsak drugi 15-letnik. Najvišji odstotek pitja ugotavljajo pri 17-letnih fantih, med njimi je takih že 60,3 odstotka. Ob tem je le 19,7 odstotka mladostnikov vse dni v tednu telesno dejavnih vsaj eno uro na dan, skladno s priporočili. Odstotek redno telesno dejavnih mladostnikov se znižuje.

"Zdi se, da so energijske pijače za mlade to, kar je kava za odrasle. Pijača, ki jo pijejo skoraj vsi, številni tudi zaradi pritiska sovrstnikov. Zato je pomembna vloga nas odraslih, da mlade naučimo kritičnega mišljenja, jim predstavimo ozadje oglasnih sporočil, tudi objav na TikToku in You Tubu, ki jih mladi ne prepoznajo kot oglase. Predstavimo jim boljše alternative in nenazadnje, bodimo jim zgled," je poudarila Jasmina Bevc iz ZPS.

V predsedstvu Dijaške organizacije Slovenije menijo, da k porastu uporabe energijskih pijač prispeva stres. "Od njih se zahteva veliko, včasih jim primanjkuje časa za spanec zaradi učenja. Najlažje je poseči po energijskih napitkih. Med njimi obstaja napačen splošni vtis, da se lahko z njihovo pomočjo učijo do zgodnjih jutranjih ur. Mnogi po njih posegajo tudi iz še bolj absurdnih razlogov, na primer, da igrajo računalniške igrice pozno v noč."