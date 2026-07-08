V EPP o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa

Politična skupina EPP bo danes na sestanku v Strasbourgu na tajnem glasovanju odločala o predlogu izključitve Branka Grimsa . Glasovanje skupine, ki šteje 185 poslancev, bo potekalo ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli.

Grims je v odzivu dejal, da glede na omenjeni predlog odločitve "očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe".

Pretekli teden je izključitev Grimsa uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu, ki ji pripadajo tudi štirje evroposlanci iz vrst SDS.

Vodja nacionalne delegacije SDS v EPP Romana Tomc je pred današnjim glasovanjem Grimsu predlagala, da odstopi kot evropski poslanec. Kot je dejala, mu je odstop predlagala z namenom zaščite interesov SDS.