V EU veljavnost covidnega potrdila ni več neomejena

V Evropski uniji so stopila v veljavo nova pravila glede veljavnosti covidnih potrdil. Ta niso več nujno neomejena. Večina držav bo predvidoma sledila priporočilom Bruslja pri pogojih glede prehajanja meje, bodo pa še vedno same postavljale pogoje glede potrdila in koriščenja storitev znotraj države.

Glede na nova pravila Bruslja, ki so jih potrdile države članice, je veljavnost potrdila od 1. februarja omejena na 270 dni po primarnem cepljenju. Potrdilo za prebolevnike bo omejeno na 180 dni, potrdilo za potnike s PCR-testom bo omejeno na 72 ur, tistim s hitrim testom pa bo potrdilo veljalo 24 ur. Za tiste, ki so se cepili s poživitvenim odmerkom, veljavnost potrdila ostaja neomejena. PREBERI ŠE Odslej za potrditev okužbe dovolj hitri test V Evropski komisiji izpostavljajo, da se evropska ureditev nanaša samo na potovanja po uniji, medtem ko uporabo tega potrdila ali podobnih potrdil za druge namene, na primer obisk restavracij ali kina, urejajo države same. V skladu s priporočilom za imetnike covidnega potrdila za potovanja po EU tako ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve, kot so zahteve po negativnih testih ali karanteni. icon-expand Covid digitalno potrdilo FOTO: Bobo Izjema glede omejitev na mejah pa velja za države, ki so na zemljevidu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) obarvane temno rdeče. Trenutno je takšna večina EU. PREBERI ŠE Veljavnost covidnega potrdila o cepljenju od torka omejena na 270 dni Države EU lahko tako glede na veljavni zemljevid ECDC še naprej uvajajo svoje pogoje za prehajanje meje. Med njimi je Avstrija, kjer bo še naprej veljalo, da morajo cepljeni in preboleli predložiti negativen izvid PCR-testa, izjema velja le za tiste, ki so prejeli poživitveni odmerek. Medtem za vstop v Italijo test od danes ni več potreben. PREBERI ŠE Kakšni pogoji veljajo za vstop v Italijo, Francijo in Avstrijo? Slovenija bo ravnala v skladu s priporočili Bruslja in bo prehod meje omogočila ob pogoju PCT.