V EU z 9. oktobrom vzpostavitev takojšnjih plačil

S takojšnjimi plačili bodo lahko uporabniki v spletni ali mobilni banki ter v poslovalnici banke izvršili plačila, ki bodo prejemniku na voljo v do 10 sekundah, vse dni v letu. Tako je sedaj pri uporabi storitve Flik, ki omogoča takojšnja nakazila denarja s pametnim telefonom med uporabniki bank v Sloveniji. Pri ostalih nakazilih pa sedaj praviloma velja, da za izvršitev potrebujejo nekaj časa ter in se med vikendi in prazniki ne izvršijo.

Siniša Jančič iz Bankarta je na današnji novinarski konferenci Združenja bank Slovenije v Ljubljani navedel, da danes storitev Flik uporablja 800.000 uporabnikov, ki si med seboj vsak mesec izmenjajo približno dva milijona transakcij. Tudi že več kot 80 odstotkov vseh transakcij v enotnem območju plačil v evrih SEPA je v Sloveniji že narejenih na takojšen način. Ostale za to potrebujejo nekaj ur ali do dva dneva.

Novost je, da bodo takojšna plačila možna tako za plačila doma kot v tujino. Po navedbah direktorice združenja bank Stanislave Zadravec Caprirolo bo omogočala hitrejšo in varnejšo izvedbo plačilnih transakcij. Za dodatno zaščito se namreč uvaja mehanizem preverjanja ujemanja imena prejemnika in njegove mednarodne številke bančnega računa IBAN ter možnost nastavitve najvišjega dovoljenega zneska plačila.

Kot je pojasnil Jančič, bo uporabnik ob vnosu podatkov prejemnika plačila opozorjen, če vnesen naziv oz. ime prejemnika plačila ne bo ustrezalo vnesenemu IBAN. Uporabniki bodo lahko nastavili zgornjo mejo zneska za posamezno takojšnje plačilo (transakcijski limit) ali najvišji skupni znesek vseh plačil v enem dnevu (dnevni limit). Tako se bo zmanjšalo tveganje za plačilo napačnemu prejemniku plačila ali za prevarantska nakazila.

"Za uporabnike Flika se ne bo spremenilo skoraj nič, spremembe bodo pri načinu, kako se določajo limiti za plačila Flik. Nekatere banke že sedaj omogočajo takojšnja plačila v mobilnih, spletnih in drugih kanalih, novost bo pri tistih, ki tega še ne nudijo. Novost pa je nova varnostna storitev, torej preverja številke IBAN in možnost nastavitve limita plačila," je povzel Jančič.