Na kulinaričnem dogodku Zvezde Masteršefa , ki bo potekal v ponedeljek, 30. novembra , se bodo predstavili Tadej, Valentina, Gregor, Karin, Tanja, Gulnaz, Klemen, Tilen, Ajda in Tjaša. Dogajanje se bo začelo ob 17. uri , deseterica tekmovalcev pa bo obiskovalcem ponudila priložnost za spoznavanje različnih kulinaričnih okusov in spretnosti , s katerimi so se izkazali v televizijskem šovu. Brezplačno okušanje jedi bo odlična priložnost za nekoliko drugačno popoldansko druženje, v katerem bodo v ospredju dobra hrana, kulinarika in neposreden stik z obrazi , ki smo jih spremljali na televizijskih zaslonih.

Za vse, ki si želijo tekmovalce spoznati še nekoliko bolj osebno, na Europarkovem Facebook profilu poteka posebna nagradna igra. Pet izžrebancev bo prejelo VIP druženje s tekmovalci, ki bo potekalo v ponedeljek, 30. novembra, ob 16. uri. Srečneži se bodo lahko z njimi fotografirali, poklepetali in jih spoznali v bolj sproščenem, osebnem vzdušju .

"Verjamemo, da nakupovalna destinacija svojo pravo vrednost ustvarja tudi skozi doživetja, ki presegajo vsakodnevne nakupovalne navade. Z dogodki, ki povezujejo različne generacije, spodbujajo druženje in obiskovalcem omogočajo neposredna srečanja z zanimivimi osebnostmi, Europark utrjuje svojo vlogo pomembnega družabnega središča v regiji," dodaja Simona Mandl, center managerka Europarka Maribor.

Za več informacij obiščite Europarkovo spletno stran ter sledite družbenim omrežjem Facebook , Instagram in TikTok .

Europark Maribor – upravlja družba SES Spar European Shopping Centers.

Naročnik oglasne vsebine je Europark.

---

Nakupovalno destinacijo Europark Maribor upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Europark Maribor se razprostira na 40.000 kvadratnih metrih prodajnih površin, kjer se nahaja 120 prodajaln in lokalov (npr. INTERSPAR, Hervis, Peek&Cloppenburg, Big Bang, H&M in številni drugi). Pod eno streho združuje širok nabor prodajaln, vrhunsko kulinarično ponudbo, raznovrstne storitve in številne dogodke. Poleg bogate ponudbe ima Europark 2600 brezplačnih parkirnih mest, kar omogoča brezskrbno parkiranje. Nakupovalna destinacija Europark Maribor je prejela naslednje mednarodne nagrade: v letih 2009, 2010, 2015 in 2016 je bila z različnimi marketinškimi kampanjami med finalisti za mednarodno nagrado Solal Marketing Award, ki jo podeljuje Mednarodno združenje nakupovalnih središč za najučinkovitejše marketing kampanje v Evropi in Južni Afriki. Leta 2022 pa je prejela certifikat TÜV Austria za sistem vodenja po EN ISO 50001: 2018.

SES Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi ter eno nakupovalno ulico na Dunaju. Najemniki v nakupovalnih destinacijah SES so leta 2025 z več kot 116 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,61 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. SES je podjetje v skupini SPAR Avstrija.