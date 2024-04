'V Evropi blagovne znamke ostajajo zaradi nacionalnega ponosa'

Peter Grašek, nekdanji predsednik uprave Adrie Airways, ki je Adrio vodil od leta 1993 do aprila 2001, se strinja, da je javnost upravičeno besna. Po njegovih besedah do takega scenarija ne bi smelo priti. "Osebe, ki so bile pooblaščene za ustrezno upravljanje družbe, niso opravile svojega posla. V prvi vrsti je to lastnik nato nadzorni svet in uprava," in dodaja, da je korporativno upravljanje odpovedalo že pred prihodom nemških lastnikov. Ti so, tako meni Grašek, uničili firmo z izčrpavanjem ob popolni pasivnosti vseh deležnikov.

Po njegovi oceni je bila odločitev vlade, da družbo proda, logična, bi pa takrat po mnenju Graška z dodatnim posojilom, ko je bil še čas, lahko podaljšali življenjsko dobo podjetja in nato določili, kako naprej.

Adria je propadla. Ministrica za infrastrukturo Alenko Bratušek pa je navdušeno na spletu objavila zapis, da vladne subvencije za nove letalske povezave dajejo rezultate in da se povezljivost povečuje. "To je eden od možnih pristopov, res pa je, da bi prevozniki z ali brez te subvencije leteli v Slovenijo, morda v manjšem obsegu, vendar oni ocenijo potencial trga, ob tem pa se potencialnemu denarju ne bodo odrekli. Gre za problem kakovosti teh komercialnih letov in njihov urnik, ki posledično lahko ni najboljši za slovenske potnike."