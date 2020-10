V Evropi na voljo nova aplikacija za zmenke 'Facebook Dating'

Aplikacija je v evropskih državah na voljo od četrtka, v ZDA pa je aktivna že več kot leto dni. "Odkar smo uvedli 'Facebook Dating', je v 20 državah, kjer je funkcija uporabnikom že na voljo, nastalo že več kot 1,5 milijarde ujemanj," sporočajo iz podjetja. Kot pravijo, so "Facebook Dating" ustvarili z namenom, da bi preko skupnih interesov, dogodkov in skupin čim več ljudem pomagali najti resne zveze.

Tisti, ki želijo storitev uporabljati, si morajo znotraj Facebookove aplikacije ustvariti "Facebook Dating" profil. Kot glavno prednost pred ostalimi aplikacijami izpostavljajo deljenje posameznikove resnične podobe in dejanske osebnosti. Med drugim predstavljajo funkcijo "stories", s pomočjo katerih bodo uporabniki lahko delili trenutke iz svojega vsakdanjega življenja, s tem pa ostalim dali vpogled v to, kdo pravzaprav v resnici so.

Kot sporočajo iz podjetja, lahko uporabniki s to pomočjo te funkcije najdejo močnejšo povezavo z nekom, ki ima podobne interese kot oni. "Če svoje 'storyje' delite s Facebooka in Instagrama, lahko tudi pokažete, ne le napišete, kakšna oseba ste," so dodali.

Če vam je nekdo všeč, ga boste lahko dali na seznam skritih simpatij

Aplikacija posameznikom kot potencialnih partnerjev ne bo prikazovala ljudi, s katerimi so že povezani prek Facebooka ali Instagrama. Če pa je uporabniku všeč nekdo, ki ga sicer že ima med prijatelji ali sledilci, bo lahko uporabil funkcijo "secret crush". "Tajna simpatija", kot so prevedli funkcijo, posameznikom omogoča, da izmed svojih prijateljev izberejo do devet ljudi, ki jih potencialno zanimajo. Če bo uporabnika tudi izbrana oseba razvrstila na seznam skrivnih simpatij, bo prišlo do ujemanja.