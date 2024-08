Opičje koze: potek bolezni podoben kot pri noricah, cepivo že obstaja

Za opičje koze sicer obstaja tudi cepivo, ki so ga v Slovenijo že dobavili leta 2022, ko so v Evropi beležili porast okužb. Logar cepljenje sedaj priporoča tistim, ki bi potovali na območja, kjer je virusa več. Cepivo je sicer podobno kot cepivu za norice, zato Svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da so osebe zaščitene tudi proti opičjim kozam oziroma vsaj proti težjemu poteku.

Potek bolezni je sicer podoben kot pri noricah, vendar z razliko, da se vsi izpuščaji pojavijo hkrati. Oseba pa je kužna, dokler ji ne odpadejo vse kraste, to je v dveh do štirih tednih od pojava prvih izpuščajev.

Pojasnila je še, da obstajata dva podtipa okužb. Zahodno afriški tip, kjer je smrtnost okuženih do enega odstotka in centralno afriški tip, kjer je potek bolezni težji, umrljivost pa je okoli 10 odstotna. Ob tem Logar sicer poudarja, da so to podatki za Afriko, kjer je zdravstvena oskrba drugačna kot pri nas, zato bi bila tudi smrtnost v Evropi najverjetnejše nižja.

"Naredili smo protokole obravnave za okužene v ambulanti in za tiste, ki bi potrebovali hospitalizacijo," je povedala Logar in dodala, da se bodo danes sestali tudi z NIJZ, da preverijo pripravljenost na nacionalnem nivoju.

Simptomi so so zvišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlica in izčrpanost. Običajno se v do štirih dneh razvije tudi izpuščaj. Ta se pogosto začne na obrazu, nato pa se razširi na druge dele telesa, vključno z genitalijami. Pri nedavno odkritih potrjenih primerih, poročajo o pojavu izpuščajev na področju genitalij. Izpuščaj gre skozi različne faze in je podoben noricam ali sifilisu, preden se končno oblikuje krasta, ki kasneje odpade. Inkubacijska doba bolezni je običajno 6 do 16 dni, lahko pa tudi do 21 dni. Ko krasta odpade, oseba ni več kužna, pojasnjujejo na NIJZ.

Oseba je sicer kužna že dan pred pojavom vročine, je pojasnila Logar.

Večina zbolelih sicer ozdravi v nekaj tednih, tveganje za težji potek bolezni pa je večje pri majhnih otrocih nosečnicah in imunsko oslabljenih osebah. Smrtnost pri zahodnoafriškem sevu, ki je bil doslej odkrit v primerih, o katerih so poročali v Evropi, je manj kot en odstotek.

Javnozdravstvena kriza globalnih razsežnosti

WHO je opozorila, da bi se opičje koze prvič po letu 2022 lahko znova razširile po svetu in postale tveganje v več državah. Kot je povedal generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, je WHO pri razglasitvi krize upoštevala priporočilo neodvisnih strokovnjakov.

Razglasitev javnozdravstvene krize sicer nima konkretnih posledic. Njen namen je opozoriti pristojne oblasti po vsem svetu in jih pozvati k pripravi na morebitne izbruhe.

Švedska agencija za javno zdravje je v četrtek sicer sporočila, da so v tej članici EU potrdili prvi primer okužbe z novo različico opičjih koz oziroma mpox zunaj Afrike. Okužbo so diagnosticirali osebi, ki je poiskala zdravstveno oskrbo v Stockholmu, so dodali.