V Evropi vedno več primerov ptičje gripe

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ob tem poudarjajo, da aviarna influenca sodi med posebno nevarne bolezni živali, katere sum ali pojav bolezni, tudi nepojasnjen pogin živali, je obvezno prijaviti najbližji veterinarski organizaciji ali Območnemu uradu Uprave . "Imetniki perutnine morajo biti pozorni na pojav kliničnih znakov bolezni pri perutnini ter dosledno izvajati preventivne in biovarnostne ukrepe."

Po poletnem zatišju so se z jesenskimi selitvami prostoživečih ptic ponovno začeli pojavi visoko patogene aviarne influence (HPAI) v Evropi. Aviarna influenca, znana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vso perutnino, golobe, tekače, kot sta noj in emu, ter okrasne in prostoživeče ptice.

"Pojav HPAI v rejah perutnine pomeni pokončanje in neškodljivo uničenje vse perutnine na okuženem gospodarstvu, omejitve in prepovedi v prometu in trgovanju s perutnino, mesom in drugimi proizvodi. Zato rejce perutnine pozivamo, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo," dodajajo.

Bolezen je bila ugotovljena predvsem pri prostoživečih pticah, pa tudi pri perutnini in pticah v ujetništvu. V večini primerov se pojavlja podtip H5N1, manj pa je podtipa H5N8, ki je prevladoval v prejšnjih sezonah.

Trenutno je največ izbruhov HPAI pri perutnini v Italiji, ugotovljeni podtipi pa zaenkrat ne predstavljajo večjega tveganja za okužbo ljudi.

Pogine med 90 in 100 odstotkov obolelih živali

Bolezen se prenaša kapljično z medsebojnimi stiki med živalmi preko njihovih izločkov, okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso), s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Prenos je možen tudi z okuženo obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi, zato je človek pomemben člen pri širjenju oziroma preprečevanju okužbe.

"Obolele živali so pogosto videti apatične, ne jedo in ne pijejo. Kokoši ne nesejo jajc ali pa so ta lahko deformirana," razlagajo na MKGP. Pri nekaterih živalih se greben ali noge obarvajo modrikasto. Poleg tega lahko se pojavi kihanje, kašljanje in izcedek iz nosnic.

Pogine med 90 in 100 odstotkov obolelih živali. Okužene kokoši in purani poginejo večinoma že v 24 do 48 urah po stiku z virusom - še preden se pojavijo simptomi bolezni.

Race in gosi obolevajo manj pogosto, vendar pa virus izločajo in jih označujejo tudi za rezervoarje virusa. Okužene živali pogosto vzbujajo pozornost z motnjami v ravnotežju ali vedenju, plavajo v krogu ali držijo glavo postrani. Poleg tega se lahko pojavi vnetje oči in pljuč - videti je, kot da živali težko dihajo.