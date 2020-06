V Evropi 'vojne napovedi' poceni letalskim vozovnicam in kratkim letom

V času ko se letališča vračajo v življenje in se seznam prihodov ter odhodov počasi polni, se po Evropi odvijajo 'vojne napovedi' poceni letalskim vozovnicam in kratkim letom. Pred dnevi so to storili Avstrijci. Kot je napovedal avstrijski minister za promet Werner Kobler, v razredu nizkocenovnikov ne bodo več dovoljeni določeni ekscesi. Zahtevali bodo, da so v cene vozovnic vštete vse pristojbine, davki in druge dajatve. "Zakaj je to pomembno? Da se konča praksa družb, ki postavljajo cene pod osnovnimi stroški, kar vodi v nepošteno konkurenco in centralizacijo trga," je pojasnil Kobler.

Kot pojasnuje švicarski strokovnjak Thomas Jaeger, je to v prvi vrsti rezultat cenovne vojne na Dunaju. Ryanair z Laudo, Wizz air in IAG z Levelom so preplavljali dunajsko letališče z zelo poceni vozovnicami, ki so stale manj kot 10 evrov v eno smer. Drugič pa so sprejeli zelo posbno pravilo za Austrian Airlines, da ne sme leteti na destinacije, ki so manj kot tri ure oddaljene od dunajskega letališča.

Zdaj so okoljski davek na vozovnice izglasovali Švicarji, ki imajo 10. največje letalsko vozlišče v Evropi. Kot pojasnjuje Jaeger, to pomeni, da bodo potniki, ki potujejo iz švicarskih letališč plačali občuten davek glede na čas trajanja njihovega leta in to vsakič, ko kupijo vozovnico za švicarsko letališče. Obdavčili pa bodo tako komercialne kot privatne lete. Vse to bo udarilo predvsem tiste, ki potujejo pogosteje dodaja, a posledice bodo širše.

Po besedah Jaegerja to za manjša letališča pomeni, da bo zanje težje obdržati regionalne prevoze. Če so bili prej določeni poleti le mejno profitabilni, zdaj pa je treba dodati še nove davke, bi to lahko pomenilo manj profitabilne lete. Posledica tega bi bilo manj destinacij na voljo in dražje letalske vozovnice. Torej potrošnikov ne bodo udarile le višje cene letalskih kart, ampak tudi dejstvo, da nekatere destinacije ne bodo več vzdržne in bodo izginile.