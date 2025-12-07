Onesnažen zrak najbolj ogroža prebivalce na zahodu Balkana in v Italiji

V smislu skrajšanja življenjske dobe onesnažen zrak v Evropi najbolj ogroža prebivalce držav na vzhodu in jugovzhodu celine, kot so Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Albanija. Med državami članicami EU pa onesnažen zrak najbolj ogroža prebivalce Italije, ugotavlja poročilo Evropske agencije za okolje.

Onesnažen zrak je med povzročitelji srčno-žilnih, pljučnih, rakavih in nevroloških bolezni, število smrti in bolezni, povezanih z drobnimi delci, ozonom in dušikovim dioksidom, pa ostaja visoko tudi v Evropi. V državah jugovzhodne Evrope so pri prebivalcih, starih 30 let ali več, izmerili največ izgubljenih let življenja zaradi onesnaženosti zraka, navaja poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), ki so ga objavili v začetku meseca.

Onesnažen zrak v Sarajevu FOTO: AP icon-expand

V EU je imela leta 2023 največ smrtnih primerov zaradi onesnaženosti zraka in največ izgubljenih let življenja na 100.000 prebivalcev Italija. Sledita ji Poljska in Nemčija. Najmanjši relativni vpliv onesnaženja zraka so zabeležili v severnih in severozahodnih državah Evrope, med njimi na Švedskem, Finskem, v Estoniji in na Norveškem. Islandija ni imela niti enega smrtnega primera, povezanega z dolgotrajno izpostavljenostjo drobnim delcem PM 2,5, še piše v poročilu EEA. Agencija poudarja, da je onesnaženost zraka še vedno največje okoljsko tveganje za Evropejce.

Smog v Milanu FOTO: AP icon-expand