Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Onesnažen zrak najbolj ogroža prebivalce na zahodu Balkana in v Italiji

Koebenhavn, 07. 12. 2025 09.01 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
1

V smislu skrajšanja življenjske dobe onesnažen zrak v Evropi najbolj ogroža prebivalce držav na vzhodu in jugovzhodu celine, kot so Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Albanija. Med državami članicami EU pa onesnažen zrak najbolj ogroža prebivalce Italije, ugotavlja poročilo Evropske agencije za okolje.

Onesnažen zrak je med povzročitelji srčno-žilnih, pljučnih, rakavih in nevroloških bolezni, število smrti in bolezni, povezanih z drobnimi delci, ozonom in dušikovim dioksidom, pa ostaja visoko tudi v Evropi.

V državah jugovzhodne Evrope so pri prebivalcih, starih 30 let ali več, izmerili največ izgubljenih let življenja zaradi onesnaženosti zraka, navaja poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), ki so ga objavili v začetku meseca.

Onesnažen zrak v Sarajevu
Onesnažen zrak v Sarajevu FOTO: AP

V EU je imela leta 2023 največ smrtnih primerov zaradi onesnaženosti zraka in največ izgubljenih let življenja na 100.000 prebivalcev Italija. Sledita ji Poljska in Nemčija.

Najmanjši relativni vpliv onesnaženja zraka so zabeležili v severnih in severozahodnih državah Evrope, med njimi na Švedskem, Finskem, v Estoniji in na Norveškem. Islandija ni imela niti enega smrtnega primera, povezanega z dolgotrajno izpostavljenostjo drobnim delcem PM 2,5, še piše v poročilu EEA.

Agencija poudarja, da je onesnaženost zraka še vedno največje okoljsko tveganje za Evropejce.

Smog v Milanu
Smog v Milanu FOTO: AP

Prezgodnja umrljivost zaradi drobnih delcev PM 2,5 se je v EU med letoma 2005 in 2023 zmanjšala za 57 odstotkov. Nevarne ravni onesnaženosti zraka so leta 2023 kljub temu povzročile kar 182.000 smrti in 1,9 milijona izgubljenih let življenja.

V vseh 40 analiziranih državah skupaj je onesnažen zrak leta 2023 povzročil 206.000 smrti in 2,16 milijona izgubljenih let življenja.

evropa onesnažen zrak zdravje balkan
Naslednji članek

Slovenija in Kitajska – partnerstvo prihodnosti?

Naslednji članek

53 let po tragediji na Triglavu: 'Moje oči sedaj žarijo'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
07. 12. 2025 09.29
Velikokrat se zgodi, da južni veter zanese to svinjarijo z juga tudi k nam. To se lepo vidi na google maps, če vklopiš air quality layer. No, pa sej imamo tudi pri nas kurjače drv in smeti, ker drv menda ne damo. Pa dizlov tudi ne. 🤦
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385