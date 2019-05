Nemški predsednik priznava nujnost politične razprave o prihodnosti EU in da se lahko preko konstruktivnih razprav krepi povezanost. Opozoril je, da v luči prihodnjih izzivov, med njimi podnebne spremembe, migracije in digitalna prihodnost, države same ne bodo mogle najti primernih rešitev ali imeti pomemben glas v svetu, to je mogoče le skupaj.

"V Evropski uniji so samo majhne države in države, ki še niso spoznale, da so majhne," je Steinmeier dejal glede domnevne prevlade velikih držav nad majhnimi v povezavi. Opozoril je, da je najlažje najti rešitve na izzive hitro spreminjajočega se sveta s sodelovanjem.

"Mogoče je ideja o skupni Evropi najboljša ideja, ki se je na tej celini kadarkoli porodila," je dejal, ko je spomnil na stoletja vojn in konfliktov ter Schumanovo deklaracijo o trajnem miru med evropskimi narodi. Pri tem pa je opozoril, da je treba vedno znova sebi in mlajšim rodovom pojasnjevati, da ni nič večno ali samoumevno.