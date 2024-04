V Fidesu bodo vložili pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o zdravniški službi

V zdravniškem sindikatu Fides so razočarani zaradi sprejetja novele zakona o zdravniški službi. Menijo, da takšno ravnanje predstavlja nevaren precedens, ki ne bo vplival le na pravico do stavke zdravnikov. Pomeni poseg v ustavne pravice, zato bodo na ustavno sodišče po uveljavitvi zakona vložili pobudo za presojo ustavnosti novele, so sporočili.

DZ je v sredo pozno zvečer sprejel vladno novelo zakona o zdravniški službi, ki širi nabor storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Novela med drugim določa, da mora biti zdravnik v času stavke na svojem delovnem mestu in izvajati zdravniško službo tako, da ni ogroženo zdravje ljudi ali premoženje oz. da ne nastajajo nepopravljive posledice. V Fidesu menijo, da sprejetje novele pomeni tudi, da si lahko vlada vzame pravico, da s pozicije moči enostransko in samovoljno posega v ustavne pravice vseh zaposlenih v javnem sektorju. Vlada da pa je s tem ponovno dokazala, da ne razume, v kakšnem stanju je slovensko javno zdravstvo. "S sprejemanjem nerazumnih ukrepov se bodo razmere samo še poslabšale in nas žal od dejanskih rešitev le oddaljile," so zapisali v sporočilu za javnost.

Jezni zdravniki FOTO: Shutterstock icon-expand

Opozorili so, da novela zakona predstavlja izrazito nesorazmeren in prekomeren poseg v ustavno pravico zdravnikov do stavke in to pravico dejansko ukinja. "Zakon v minimum delovnega procesa med stavko vnaša naloge, ki po svoji vsebini nikakor ne upravičujejo posega v ustavno pravico do stavke, tudi ne z argumentacijo varstva drugih ustavnih pravic," so prepričani. Menijo tudi, da se zakonskih sprememb, s katerimi se grobo posega v ustavno pravico do stavke, ne sme sprejemati drugače kot po rednem zakonodajnem postopku, saj je le v okviru tega mogoče ustrezno tehtanje primernosti predlaganih sprememb, tudi z ustavnopravnega vidika, že v fazi sprejemanja zakona. Novelo so sprejeli po nujnem postopku, kar je po mnenju Fidesa nedopustno.

Izpostavili so še, da je bilo iz sredine razprave razvidno, da je namen novele onemogočanje zdravniških stavk, "zdaj in v prihodnje, kar je znak, da gremo kot država po poti nedemokratičnih sistemov". Ob tem pa je tudi sporočilo zdravnicam in zdravnikom ter vsem zaposlenim v zdravstvu, ki se jih novela zakona dotika, da se bodo morali za zaščito njihovih demokratičnih pravic morda obrniti na evropske institucije.