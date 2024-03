V Fidesu pozdravljajo pobudo Odvetniške zbornice za mediacijo

Potem ko sta se v torek popoldne vlada stran in zdravniški sindikat po dveh tednih znova sestala za pogajalsko mizo, so iz sindikata sporočili, da so pogovori "vendarle prispevali k temu, da bomo v sindikatu Fides po osmih tednih stavke prejeli konkreten pisni predlog reševanja naših stavkovnih zahtev". Pozdravljajo tudi pobudo Odvetniške zbornice Slovenije za mediacijo, a priznavajo, da si sprti strani podpisane sporazume še vedno razlagata drugače.

Zdravniška stavka traja že osmi teden. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V torek popoldne so se predstavniki Fidesa najprej srečali s predsednikom vlade Robertom Golob, nato še z zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel in pogajalsko skupino. Pogovori so, tako trdi Fides, razkrili tudi, "da si vsebino že podpisanih sporazumov obe strani razlagata drugače", kar jih v sindikatu skrbi. Kljub temu, da so v sindikatu zadovoljni, da so se v osmem tednu stavke zadeve začele premikati, poudarjajo, da imajo z vlado že podpisana dva sporazuma, za katera ocenjujejo, da "sta dobra popotnica za prihodnjo stabilizacijo zdravstvenega sistema". Razočaralo jih je, da si vladna stran vsebino sporazumov razlaga drugače, zato so predlagali, da se na pogajanjih vključi mediatorja. "Vendar nam vladna pogajalska stran včeraj odgovora na to ni podala," trdijo v sindikatu. V zdravniškem sindikatu zato pozdravljajo prejeto pobudo za pomoč pri mediaciji v okviru Mediacijskega centra Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije. Vlado pozivajo, naj pobudo sprejmejo čim prej.

Torkova pogajanja med Fidesom in vlado FOTO: Bobo icon-expand

"Vsekakor je občutek, da smo nekako začrtali primerno pot, po kateri sedaj nadaljujemo naša pogajanja," je po torkovih pogajanjih dejal namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež. Potrdil je, da bo vlada tisto, o čemer so se pogovarjali na pogajalski seji, zapisala v pisni predlog in ga posredovala Fidesu. Tam ga bodo preučili v najkrajšem možnem času in nanj odgovorili, nato pa se bodo dogovorili o nadaljnjem terminu srečanja.

V začetku tega tedna so se odnosi med vlado in Fidesom še zaostrili. Golob je Fides obtožil, da so paciente vzeli za talce, predsednik Fidesa Damjan Polh pa je Goloba označil za arogantnega. Polh je povedal, da je bila torkova razprava na pogajanjih "kar burna", vendar ob tem ocenil, da bi nesoglasja med vlado in zdravniškim sindikatom lahko rešili v čim krajšem možnem času, denimo v 14 dneh. Na seji glavnega stavkovnega odbora zdravniškega in zobozdravniškega sindikata Fides so v ponedeljek sprejeli tudi odločitev, da na ustavno sodišče vložijo zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka o upravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je konec prejšnjega tedna sprejela Vlada Republike Slovenije.