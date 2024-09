V Fidesu prepričani o nesorazmerjih v razvrstitvi plačnih razredov

Ob tem je navedel, da so se najprej ukvarjali s stavkovnimi zahtevami, ki so jih poskušali razrešiti tudi z mediacijo. Nato so po njegovih besedah na dan prišle tudi nove teme, s katerimi so pogovore razširili. "Predvidevalo se je, da bo zdravstveni steber vseboval tudi tako imenovano variabilno nagrajevanje. Tam smo prišli do pomembnih zaključkov, ki bi bili uporabni. A zaenkrat, kot kaže, bo imel zdravstveni steber samo naslov brez vsebine, plačne razrede bomo povzeli po enotni plačni lestvici in to nas žalosti. Mislim, da zadeve niso šle v pravo smer in bomo vztrajali še naprej, da bomo skušali javnost prepričati v naše dobre, iskrene namene, da se borimo za stabilen javni zdravstveni sistem," je dodal.

V Fidesu so namreč kritični do zametkov predloga novega plačnega sistema, saj menijo, da so na centralnih pa tudi stebrnih pogajanjih ustvarili mnoga nesorazmerja. Tako je sindikat, ki je stavko začel 15. januarja, vladi v drugi polovici avgusta poslal razširitev stavkovnih zahtev. Med drugim so predlagali, da bi po dogovoru o odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju zdravniki zaradi daljšega izobraževanja in večje odgovornosti prejeli še dodaten dvig, za Fides bi bilo sprejemljivo, da bi vsak zdravnik prejel še pet plačnih razredov. Vlada je ta teden sprejela izhodišča za pogajanja glede teh zahtev ter sindikat znova povabila k dialogu in ga pozvala, da v interesu pacientov stavko prekliče.

Kot je danes poudaril Polh, so želeli z razširjenimi stavkovnimi zahtevami vlado opozoriti ravno na anomalije oziroma nesorazmerja, ki so se pojavila v predlogu plačne lestvice za zdravstveni steber. "Menimo, da je to vse skupaj nekako prek palca, ni preštudirano, ker ni bila upoštevana metodologija za razvrstitev plačnih razredov. Tu so poklici s krajšo študijsko dobo, z različnimi odgovornostmi nekako na kupu," je ocenil. Po Polhovih opozorili so v predlogu zanemarili spodnji del lestvice, kjer so denimo "srednje medicinske sestre v skupinah z drugimi poklici, ki niso na isti strokovni ravni in isti odgovorni ravni".