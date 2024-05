V finišu vlaganja kandidatur za evropske volitve še eno presenečenje?

Po burnem političnem razhodu s premierom Golobom v zadnjem hipu podporo volivcev zbira tudi Klemen Grošelj, dosedanji evroposlanec LMŠ in Gibanja Svoboda. Za kakšno politično alternativo gre? In kdo so ljudje, ki mu pri tem pomagajo? Ob tem pa tudi zgodnji politični ultimat, ki ga je v imenu svoje politične družine evropskih socialistov postavil nosilec liste SD Matjaž Nemec.