Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V fizični incident na nogometnem turnirju naj bi bil vpleten lokalni politik

Moravske Toplice, 16. 06. 2026 16.34 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Nogometna žoga

Na občinskem nogometnem turnirju minulo soboto v Prosenjakovcih je prišlo do incidenta, v katerem je bil poškodovan občan. Po neuradnih informacijah naj bi bil v dogodek vpleten lokalni politik. Policija dogodek obravnava kot sum kaznivega dejanja lahke poškodbe.

Policijska uprava Murska Sobota je danes potrdila, da so policiste o dogodku v soboto zvečer obvestili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, kamor se je poškodovani zatekel po zdravniško pomoč.

Nogometno igrišče
Nogometno igrišče
FOTO: Dreamstime

Po doslej zbranih obvestilih so ugotovili, da je oškodovanec dobil lahke poškodbe, ki mu jih je povzročila druga oseba. Policija vodi postopek zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, po zaključeni preiskavi pa bo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podana kazenska ovadba zoper znanega storilca, so navedli.

Po neuradnih navedbah neimenovanih lokalnih virov naj bi poškodbe občanu povzročil lokalni politik, ki naj bi bil v preteklosti že povezan z nasilnim ravnanjem. Policija identitete osumljenca zaradi varstva postopka ne razkriva, preiskava dogodka pa še poteka, so za STA še povedali na policiji.

lahka telesna poškodba nogometni turnir lokalni politik incident

Na tožilstvu potrdili: Tonin uveljavil poslansko imuniteto

24ur.com Je prometno nesrečo v Radovljici povzročil pijan direktor komunale?
24ur.com Župan, ki so ga na veselici pretepli: Počutim se ogroženega
24ur.com Policija prosi za pomoč: ste bili priča prometni nesreči v Mariboru?
24ur.com Po sobotnem razgrajanju v središču Maribora lažje poškodovana ena oseba
24ur.com Pijan prekrižal pot policijskemu vozilu na nujni vožnji
24ur.com Incident v Šiški: skupina pretepla moškega, ta nato streljal
24ur.com Po napadu na Niko Kovač: 'Obstaja sum storitve kaznivega dejanja'
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
16. 06. 2026 16.59
A so se skregal, če je prestop fuzbalerja iz Prosenjakovcev v Čardo vreden 250 ali 350 eur :) ?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
zadovoljna
Portal
Oprostila mu je prevaro in naredila še enega otroka
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Resnica o paru, ki že leta kljubuje hollywoodskim pravilom
Resnica o paru, ki že leta kljubuje hollywoodskim pravilom
vizita
Portal
Shania Twain: 'Moje telo se je popolnoma spremenilo'
Kako bodoči zdravniki spreminjajo življenja v Afriki
Kako bodoči zdravniki spreminjajo življenja v Afriki
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
cekin
Portal
K Hrvatom priplula skrivnostna megajahta: teden na njej stane toliko kot luksuzna stanovanja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
moskisvet
Portal
Konec po 10 letih: pevec vložil ločitvene papirje
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
dominvrt
Portal
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
okusno
Portal
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
voyo
Portal
NeRealno
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Gajin svet 2
Gajin svet 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763