V Franciji strmoglavilo letalo za gašenje požarov, pilot umrl

V Franciji je pri gašenju požarov v naravi, ki so najverjetneje podtaknjeni, umrl pilot vodnega bombnika. Prefekt departmaja je potrdil, da pilot nesreče ni preživel in dodal, da je na kraju državni tožilec, ki opravlja preiskavo, poroča Le Figaro.

Na Twitterju se je odzval tudi notranji minister Christophe Castanerin zapisal, da so njegove misli z družino in kolegi umrlega. "Mislim na družino in kolege tega pogumnega 'ognjenega vojaka', ki se je pogumno trudil za našo zaščito. Nocoj nas vse preveva ogromna žalost," je tvitnil.