Velik požar v garažni hiši trgovskega centra, gorelo je osem vozil

Policisti bodo po napovedih opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka za nastanek požara, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje so v požaru poleg vozil zgoreli tudi reklamni panoji in električna napeljava na strehi. Ogenj so lokalizirali in pogasili gasilci Gasilske brigade Maribor in več prostovoljnih gasilskih društev.