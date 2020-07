Iz Golobje jame odstranili več neeksplodiranih bomb iz 1. in 2. svetovne vojne

Posebna enota pirotehnikov in jamarskih reševalcev je uspešno zaključila dvodnevno akcijo v Golobji jami, iz katere so odstranili 30 različnih kosov nevarnih ubojnih sredstev. Na neeksplodirane bombe iz 1. in 2. svetovne vojne so sicer že pred časom - med čiščenjem jame - naleteli člani Društva za raziskovanje jam.

Člani Društva za raziskovanje jam so med čiščenjem 62 metrov globoke Golobje jame pri naselju Kazlje v občini Sežana naleteli na nevarno odkritje. Na dnu se je namreč nahajala večja količina neuporabljenega razstreliva iz prve in druge svetovne vojne. V ponedeljek so bile tja napotene posebne enote: pirotehniki iz Notranjske in Gorenjsko-ljubljanske regije ter člani Jamarskega kluba iz Novega mesta. Po obsežnih pripravah je v torek stekla akcija v jami. Člani enote so uspešno odstranili večje količine nevarnega razstreliva. "Uničenih je bilo skupno 30 kosov raznih nevarnih ubojnih sredstev," poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.