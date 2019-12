V gorah in na Primorskem sončno in toplo, drugod oblačno in hladno

Po ponedeljkovem prehodu hladne fronte se je nad naše kraje razširil anticiklon, ki nam prinaša umirjeno vremensko dogajanje, kar pa pozimi ne pomeni nujno sončnega vremena. Zaradi dolgih noči in odsotnosti močnejših vetrov se namreč po nižjih legah zadržuje hladen in vlažen zrak, ki ga je iz dneva v dan več, zato je tudi pokrov nizke oblačnosti obsežnejši. Včeraj in v torek smo marsikje še imeli srečo in smo se dolgotrajni sivini izognili, danes pa bo drugače. Nizka oblačnost, ki je včeraj prekrivala večji del Panonske nižine, se je namreč ponoči razširila tudi nad Slovenijo, šibko decembrsko sonce pa ne bo imelo dovolj moči, da jo bo razkrojilo.

Zgornja meja oblačnega pokrova je na nadmorski višini okoli 1200 metrov, kjer se zadržuje najhladnejši zrak. Na Lisci nad Sevnico so tako ob peti uri zjutraj izmerili –6 stopinj Celzija in 94-odstotno vlažnost zraka. Višje je zrak občutno toplejši in bolj suh. Na Krvavcu je bila temperatura ob istem času štiri stopinje nad ničlo, vlažnost pa le 9-odstotna. Celo na naši najvišji uradni meteorološki postaji na Kredarici je termometer pokazal dve stopinji nad ničlo.

Dotok toplega in suhega zraka v višje lege se bo čez dan še nekoliko okrepil, kar pa ne velja za nižine, kjer se bo marsikje še zadrževal hladen in vlažen zrak. V krajih s trdovratno nizko oblačnostjo bodo temperature povsem zimske in se bodo tudi popoldne gibale okoli ničle. V alpskem svetu in na Notranjskem, kjer se bo nizka oblačnost vsaj delno razkrojila, bo od 4 do 8 stopinj Celzija, še topleje bo na Primorskem, kjer bo od 10 do 12 stopinj Celzija.

Manjšo spremembo vremena lahko pričakujemo v prihodnjih dneh, ko se bo jugozahodni veter okrepil in postopno segel tudi v nižje plasti ozračja. Ob koncu tedna bo tako največ sonca v vzhodni Sloveniji, največ oblakov pa na Primorskem in Notranjskem. Temperature se bodo tudi po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije povzpele do 10 stopinj Celzija.

