V gorah pomagajo oni nam, zdaj sami potrebujejo našo pomoč

Kamniški gorski reševalci so eni najbolj obremenjenih gorskih reševalcev v državi. 37 članov na leto v povprečju intervenira približno 35-krat. Gre za prostovoljce, ki svoj čas namenjajo reševanju drugih, tudi med delovnim časom, saj imajo vsi redne službe. S svojo nesebično pomočjo so tako pomagali že številnim izgubljenim in ponesrečenim v gorah, zdaj pa sami potrebujejo našo pomoč.

Pošljite SMS s ključno besedo GRS5 na številko 1919 in donirajte 5 evrov za gradnjo novih prostorov. Svojo donacijo pa lahko nakažete tudi na za to poseben poslovni račun odprt izključno za gradnjo prostorov na SI56 0231 1026 1122 215 , odprt pri NLB.

Konec decembra lani so namreč ostali brez svojih prostorov nad Veterino Kamnik, kjer so bili dolga leta najemniki. Te prostore je občina namreč prodala, gorski reševalci pa so ostali brez strehe nad glavo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, Slovenija nima sistemske in zakonodajne ureditve za gorske reševalce, ki bi jim v občini zagotavljala trajno prostorsko ureditev.

Tako so sami stopili v akcijo in se odločili, da na področju nekdanje smodnišnice kupijo zemljišča s starim skladiščnim objektom. "Lokacija je ena zadnjih možnih v občini, ki nam omogoča ustrezno delo s helikopterjem. Hkrati se sklada z občinskim prostorskim načrtom in tudi občina nas glede lokacije načelno podpira," so pojasnili in dodali, da kljub dolgoletni tradiciji in sistemskemu sofinanciranju Uprave RS za zaščito in reševanje, Fundacije FIHO in proračunskih sredstev lokalne skupnosti, tako zbrana sredstva ne zadoščajo več za normalno delovanje.