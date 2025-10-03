V gorah prvo izrazitejše sneženje, v prihodnjem tednu pa preobrat

Gore bo v nedeljo prvič v tej jeseni zajelo izrazitejše sneženje, piše Meteoinfo. Ob močnejših padavinah se bo meja sneženja lahko spustila celo pod 1000 metrov nadmorske višine, zato je prehodno sneženje mogoče tudi v nekaterih alpskih dolinah ter ponekod na Notranjskem in Kočevskem.
Že v prihodnjem tednu pa bo povsem drugače – nad naše kraje se bo razširil toplejši zrak. Sredi tedna bodo popoldanske temperature ponekod znova dosegle 20 stopinj, jutranje pa bodo večinoma med 5 in 10 stopinj. A po nekaterih izračunih bi lahko že kmalu sledil nov prodor hladnejšega zraka, so še zapisali na Meteoinfo.
Spodnji sliki prikazujeta napoved količine padavin in snega za nedeljo po enem izmed meteoroloških modelov.
- FOTO: Meteologix.com
- FOTO: Meteologix.com
V soboto bo zmrzovalo
Že včeraj smo pisali, da bo v soboto zjutraj zmrzovalo v večjem delu Slovenije in ne le na mrazu najbolj izpostavljenih legah. Temperature bodo večinoma od –3 do 1, v mraziščih (Bloke, Babno polje, Loški Potok ...) pa se lahko spustijo pod –5 stopinj Celzija. Blizu ledišča bo tudi v notranjosti Primorske, sporoča naš hišni prognostik Rok Nosan.
