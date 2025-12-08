V gorah skoraj poletno, pred nami je otoplitev

Kljub odsotnosti snežne odeje so se temperature v prvih decembrskih dneh gibale okoli povprečja zadnjih 30 let, vendar se bo to v prihodnjih dneh spremenilo.

"V hribih bodo temperature v novem tednu močno nad običajnimi za december, marsikje za več kot 10 stopinj Celzija. Vrhunec otoplitve bo v sredo, ko se bo lahko lokalno ogrelo do vrednosti, značilnih za pozno pomlad ali zgodnje poletje," so sporočili z Meteoinfo Slovenija.