V gorah skoraj poletno, pred nami je otoplitev

Kljub odsotnosti snežne odeje so se temperature v prvih decembrskih dneh gibale okoli povprečja zadnjih 30 let, vendar se bo to v prihodnjih dneh spremenilo.
"V hribih bodo temperature v novem tednu močno nad običajnimi za december, marsikje za več kot 10 stopinj Celzija. Vrhunec otoplitve bo v sredo, ko se bo lahko lokalno ogrelo do vrednosti, značilnih za pozno pomlad ali zgodnje poletje," so sporočili z Meteoinfo Slovenija.
Na Pohorju bodo najvišje temperature segle do okoli 15 stopinj Celzija. Na Kredarici naj bi bila podobno visoka temperatura kot leta 2015, ko so 23. decembra izmerili za ta mesec rekordnih 10,2 stopinje Celzija.
"Po nižinah bodo razmere zaradi temperaturnega obrata bolj raznolike. Jutra bodo hladna in marsikje meglena, s temperaturami blizu ledišča. V krajih s trdovratno meglo bo tudi čez dan ostalo razmeroma hladno. Tam, kjer bo že zjutraj sončno, pa lahko temperature v torek in sredo presežejo 15 stopinj Celzija," so še zapisali.
V drugi polovici tedna se bo postopno nekoliko ohladilo, a temperature bodo ostale nadpovprečne. Po trenutnih napovedih bo tako vsaj do 20. decembra.
