Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

V gorah skoraj poletno, pred nami je otoplitev

Ljubljana, 08. 12. 2025 07.37 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
8

Prvi teden meteorološke zime se izteka brez pravega zimskega vzdušja po nižinah. V prihodnjih dneh se obeta izrazita otoplitev. Najtoplejši zrak bo nad nami v sredo, ko se bodo temperature ponekod močno približale decembrskim rekordom.

Kljub odsotnosti snežne odeje so se temperature v prvih decembrskih dneh gibale okoli povprečja zadnjih 30 let, vendar se bo to v prihodnjih dneh spremenilo.

"V hribih bodo temperature v novem tednu močno nad običajnimi za december, marsikje za več kot 10 stopinj Celzija. Vrhunec otoplitve bo v sredo, ko se bo lahko lokalno ogrelo do vrednosti, značilnih za pozno pomlad ali zgodnje poletje," so sporočili z Meteoinfo Slovenija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Pohorju bodo najvišje temperature segle do okoli 15 stopinj Celzija. Na Kredarici naj bi bila podobno visoka temperatura kot leta 2015, ko so 23. decembra izmerili za ta mesec rekordnih 10,2 stopinje Celzija.

"Po nižinah bodo razmere zaradi temperaturnega obrata bolj raznolike. Jutra bodo hladna in marsikje meglena, s temperaturami blizu ledišča. V krajih s trdovratno meglo bo tudi čez dan ostalo razmeroma hladno. Tam, kjer bo že zjutraj sončno, pa lahko temperature v torek in sredo presežejo 15 stopinj Celzija," so še zapisali.

V gorah bo toplo
V gorah bo toplo FOTO: Damjan Žibert

V drugi polovici tedna se bo postopno nekoliko ohladilo, a temperature bodo ostale nadpovprečne. Po trenutnih napovedih bo tako vsaj do 20. decembra.

vreme slovenija temperature
Naslednji članek

Delodajalci lahko oddajo zahtevke v okviru sheme skrajšanega delovnika

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petka5
08. 12. 2025 08.38
A. Iso napovedovali zimskega decembra letos
ODGOVORI
0 0
klop12
08. 12. 2025 08.35
+1
matr, zraven Alp smo pa vsak let manj snega
ODGOVORI
1 0
Hydrangea21
08. 12. 2025 08.33
Ma, boljš to kokr plundra.
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
08. 12. 2025 08.28
+1
Nove generacije sploh ne bodo več vedle kaj je to sneg.
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
08. 12. 2025 08.25
Ma supetca
ODGOVORI
0 0
Fluxx
08. 12. 2025 08.20
Grimsujemo
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
08. 12. 2025 08.20
+1
Ja nič, tudi el paneli in el avti ne pomagajo, pa 100filtrov na avtu tudi ne!
ODGOVORI
1 0
Desade
08. 12. 2025 08.20
+1
kje je zdaj tista huda zima ki ste jo napovedoval jeseni?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385