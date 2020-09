V gorah sneg, nad morjem pa trombe

Medtem ko se je v Alpah meja sneženja v preteklih dneh spustila do nadmorske višine okoli 2000 metrov, se je vzdolž italijanske obale razvilo več vodnih tromb. Gre za pojav, ki je najbolj značilen ravno za jesenski čas, ko je morje še toplo, obenem pa so vse pogostejši prodori hladnega zraka.

V torek smo vstopili v meteorološko jesen. Dnevi se v tem delu leta hitro krajšajo, temperature pa v povprečju postajajo vse nižje. In če so poleti nevihte nastajale predvsem nad kopnim, se jeseni glavno nevihtno dogajanje preseli nad morje, saj to v primerjavi s kopnim dalj časa ohranja visoko temperaturo. V tem delu leta so pogoste vodne trombe, ki nastanejo, ko nad toplo morsko površino zapihajo hladni vetrovi. Do njihovega nastanka je ob spremembi vremena v prvi polovici tedna prišlo na več mestih vzdolž italijanske obale, v preteklosti pa smo lahko trombe opazovali tudi že pri nas.

Te nevarne lepotice so posledica nestabilnega ozračja, ki ga povzroči stik hladnejšega zraka s toplejšo morsko površino. Zaradi izhlapevanja se lahko takrat zračni tlak na manjšem območju toliko zniža, da se pojavi vrtinec. Ta vrtinec deluje kot nekakšen sesalnik, ki vase srka morske kapljice in jih dviga proti oblaku. Sprva je vrtinec še neviden, ko vase posrka zadostne količine vlage, pa dobi značilno lijakasto obliko. S srkanjem morskih kapljic se tromba krepi. Vodne trombe se najpogosteje pojavljajo v skupinah in spominjajo na tornade, le da so njihovi vetrovi manj uničujoči. Hitrost vetra v njej dosega od nekaj deset do okoli sto kilometrov na uro, kar povzroča težave predvsem plovilom na morju, ob stiku s kopnim pa tromba običajno že po minuti ali dveh oslabi. Kljub temu pa lahko povzroči nekaj škode.

Kakšno vreme lahko pričakujemo v prihodnjih dneh? Po občutni ohladitvi na začetku tedna se nad Evropo širi območje visokega zračnega tlaka s toplejšim zrakom, ki bo večjemu delu celine prineslo sončen in zelo topel konec tedna. Popoldanske temperature bodo že danes marsikje presegle 25 stopinj Celzija, še topleje pa bo jutri in v nedeljo, ko v večjem delu Slovenije pričakujemo okoli 28 stopinj Celzija, lokalno pa bo lahko še kakšna stopinja več.

icon-expand Pred nami so sončni in prijetno topli dnevi. FOTO: Dreamstime

Ker tudi močnejšega vetra ne bo, bodo prihodnji dnevi primerni tako za obisk gora kot tudi za skok v morje, to ima še vedno visokih 26 stopinj Celzija. Z 22 stopinjami ostaja prijetno toplo tudi Blejsko jezero, medtem ko ima Bohinjsko jezero skromnih 15 stopinj Celzija. Še manj imajo nekatere reke. Sneg, ki je v preteklih dneh pobelil najvišje vrhove Julijskih Alp, bo danes čez dan ob obilici sonca in višjih temperaturah povsod pobralo. Po najvišjih vrhovih visokogorja bo dopoldne pihal zmeren severni, popoldne pa šibak jugozahodni veter. V sredogorju bo vetra malo. Temperature bodo skoraj povsod, tudi po najvišjih vrhovih, presegle 10 stopinj Celzija.